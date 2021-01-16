Календарь праздников в феврале пестрит разными датами, однако дополнительных выходных украинцы не получат.

В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник День Святого Валентина.

Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост.

Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.

Календарь праздников на февраль:

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

4 февраля — День безопасного Интернета

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля — Международный день стоматолога

11 февраля — Всемирный день больного

14 февраля — День Святого Валентина

14 февраля — День компьютерщика

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка

15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств

15 февраля — Сретение Господне

17 февраля — День спонтанного проявления доброты

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

Календарь праздников на 2021 год

В 2021 году календарь праздников насчитывает много памятных дат, а также официальных государственных праздников, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные.

Смотрите также детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.