Календарь праздников в феврале пестрит разными датами, однако дополнительных выходных украинцы не получат.
В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник День Святого Валентина.
Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост.
Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.
Календарь праздников на февраль:
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 4 февраля — День безопасного Интернета
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 11 февраля — Всемирный день больного
- 14 февраля — День Святого Валентина
- 14 февраля — День компьютерщика
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка
- 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 15 февраля — Сретение Господне
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
Календарь праздников на 2021 год
В 2021 году календарь праздников насчитывает много памятных дат, а также официальных государственных праздников, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные.
Смотрите также детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.