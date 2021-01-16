Погода на 16 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 16 января синоптики прогнозируют сильные морозы.

На Западе страны ожидаются снегопады. Температура днем -9°…-13°, ночью -13°…-18°.

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В северных регионах прогнозируется ясная погода, однако днем морозы до -14°, а ночью до -18°.

В центральных областях также без осадков. Столбики термометров ночью покажут -9°…-13°, ночью -14°…-16°.

На Востоке также ясно и без осадков. Днем -11°…-13°, ночью -13°…-15°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к морозам до -8° днем и -12° ночью.

Прогноз погоды на выходные 16-17 января в Украине

На выходные, 16 и 17 января 2021, в Украине синоптики прогнозируют сильное похолодание и снег.

В частности, в Киеве в эти дни похолодает до 23 градусов мороза.