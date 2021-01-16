Рабочая суббота в январе 2021 года будет только одна. По решению Кабинета министров Украины, которое приняли 30 сентября 2020 года, рабочий день перенесли на 16 января.

Согласно распоряжению, предприятия, учреждения и организации, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, переносят рабочий день в январе с пятницы (8 января) на субботу (16 января). Всего в январе 2021 года 19 рабочих и 12 выходных дней.

В Кабмине отметили, что такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней и заблаговременное планирование работниками своего отдыха и досуга.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что перенос рабочего дня с пятницы (8 января) на субботу (16 января) не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течении года и не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства и поступлений в бюджет.

Крещение 2021

Православные христиане 19 января 2021 года будут праздновать Крещение Господне. В этот день многие люди отправятся к воде, чтобы окунуться в нее и набраться сил.

Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная и даже та, которая течет из водопровода. Но наиболее мощную энергетику будет иметь вода во время начала литургии, которая пройдет вечером 18 января.