14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина, или, как его еще называют, День влюбленных. В этот день пары любят проводить время вместе и делать друг другу приятные сюрпризы в виде подарков.

Факты ICTV подготовили подборку идей для подарков, которые порадуют ваших любимых.

Топ-10 подарков на День святого Валентина

Совместное времяпрепровождение

Удачным подарком на День влюбленных станет хорошо проведенное время. Что можно придумать:

билеты на двоих в кино;

поход в театр или на концерт;

посещение SPA, бассейна или аквапарка;

сертификат на общий массаж или мастер-класс;

прыжок с парашютом;

поход в квест-комнату;

путешествие на выходные — уикенд в Одессе, Львове или в Закарпатье. Приобретите автобусный тур по Украине или собственноручно выберите город, забронируйте отель и просто наслаждайтесь атмосферой, прогуливаясь незнакомыми улочками за руку с любимым человеком.

Фотоаппарат с мгновенными фото

Фотоаппарат, сразу печатающий фото, — настоящее чудо для тех, кто любит коллекционировать моменты в фотографиях. Фотографии получаются удачными даже с первой попытки.

Набор белья

Найдите что-то особенное ко Дню влюбленных — для парня можно подобрать белье в привычном для него формате и несколько пар носков с интересным принтом.

Для девушки можно же покреативить и приобрести более экстравагантный вариант, который она будет одевать, как на праздник — с кружевом, лентами и даже чулками.

Рюкзак или сумка

Рюкзак или сумка — отличный вариант как для девушки, так и для парня. В зависимости от потребностей и предпочтений партнера можно выбрать спортивный или классический вариант.

Актуальной будет маленькая сумка через плечо или сумка-бананка, в которой удобно носить телефон и всевозможные безделушки.

Парфюм

Приобретите любимому человеку особый аромат, который будет постоянно напоминать о вас.

Пижама или халат

Подарите своей половинке удобную пижаму или теплый халат — пусть отдых ночью станет для них еще более комфортным и приятным.

Сертификат на фотосессию

Романтическая фотосессия на двоих — отличный способ зафиксировать самые дорогие моменты вместе. Теплые снимки будут напоминать о вашей любви годами. Выберите фотографа и приобретите у него сертификат на съемку. Продумайте стиль фотосессии и локацию, чтобы снимки были наилучшими.

Романтический ужин на двоих

Забронируйте столик в любимом ресторане или же приготовьте что-то самостоятельно. Любимая или любимый точно оценит ваши старания, а для особой атмосферы зажгите свечи, включите легкую музыку и рассыпьте на полу лепестки роз.

Гаджеты и аксессуары к ним

Новые наушники, беспроводное зарядное устройство, смарт-часы, телефон или чехол к нему. Такие вещи просто необходимы в ежедневной рутине. Облегчите жизнь своей половинке, сделав ей приятный сюрприз.

Набор сладостей или коробка-сюрприз

Если ваш партнер любит сладкое — купите большую красивую коробку и наполните ее любимыми продуктами. Шоколад, батончики, конфеты, жевательные резинки, различные снеки — вспомните все предпочтения.

Другой вариант — наполните коробку различными полезными мелочами. Можно купить готовый подарочный набор, но лучше составить самому, учитывая потребности любимого или любимой.

Оригинальная кружка, блокнот, планер, книга, печенье с предсказаниями, аксессуары, крем, косметика — вот что можно положить в коробку.

Фильмы ко Дню святого Валентина

День святого Валентина — отличное время, чтобы просмотреть несколько романтических фильмов. Возьмите вкусности, теплый плед и удобно устройтесь у экрана.

Факты ICTV подготовили список фильмов о любви ко Дню влюбленных.