Закон об украинском языке: реакция сети на нововведение 16 января

В Украине 16 января вступила в силу статья закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которой сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Стоит отметить, что бить за разговоры на русском, испанском или румынском никто не будут. Если клиент попросит, то продавец может перейти на другой язык.

Максимум, что грозит за нарушение закона — это штраф. Более того, штрафовать сферу услуг начнут только 16 июля 2022 года. Этого времени достаточно, чтобы овладеть наконец-то украинским языком.

Однако такое резонансное нововведение не осталось без внимания. Пользователи сети сразу кинулись шутить в отношении тех, на ком черти катаются из-за этой статьи закона.



























Скажи паляниця! Как украинцы реагируют на переход сферы обслуживания на госязык / 7 фотографий

Закон об украинком языке

С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском. Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в 2019 году. Однако некоторые положения вступают в силу только сейчас.

Где нужно общаться на украинском и за что можно заплатить штраф — читайте в материале Фактов ICTV.