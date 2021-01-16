В мире 16 января отмечают Всемирный день The Beatles. Праздник посвящен легендарной четверки из Ливерпуля.
Дату учредила организация ЮНЕСКО в 2001 году. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern.
Именно там начинала свой творческий путь группа The Beatles, в которую тогда входили музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к ним присоединился Ринго Старр.
Также 16 января 1964 года журнал Cashbox отдал первое место песне The Beatles — I Want To Hold Your Hand. После того как сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.
По церковному календарю верующие чествуют чтят память Святого мученика Гордея.
Именины: Гордей, Павел, Арина, Жанна.
Народные приметы на 16 января:
- Метель предвещает хороший урожай меда в этом году.
- Если заметите иней на деревьях, то это к ясной и сухой погоде.
Что нельзя делать 16 января:
- В этот день запрещено проявлять гордыню.
- Нельзя лениться.
- Лучше воздержаться от гастрономических экспериментов.
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