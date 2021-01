В мире 16 января отмечают Всемирный день The Beatles. Праздник посвящен легендарной четверки из Ливерпуля.

Дату учредила организация ЮНЕСКО в 2001 году. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern.

Именно там начинала свой творческий путь группа The Beatles, в которую тогда входили музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к ним присоединился Ринго Старр.

Также 16 января 1964 года журнал Cashbox отдал первое место песне The Beatles — I Want To Hold Your Hand. После того как сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

По церковному календарю верующие чествуют чтят память Святого мученика Гордея.

Именины: Гордей, Павел, Арина, Жанна.

Народные приметы на 16 января:

Метель предвещает хороший урожай меда в этом году.

Если заметите иней на деревьях, то это к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать 16 января:

В этот день запрещено проявлять гордыню.

Нельзя лениться.

Лучше воздержаться от гастрономических экспериментов.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Сочельника и Рождества православные верующие будут праздновать Крещение Господне.