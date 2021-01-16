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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Всемирный день The Beatles: какой праздник сегодня, 11 января

В мире 16 января отмечают Всемирный день The Beatles. Праздник посвящен легендарной четверки из Ливерпуля.
Дату учредила организация ЮНЕСКО в 2001 году. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern.

Именно там начинала свой творческий путь группа The Beatles, в которую тогда входили музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к ним присоединился Ринго Старр.

Также 16 января 1964 года журнал Cashbox отдал первое место песне The Beatles — I Want To Hold Your Hand. После того как сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

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По церковному календарю верующие чествуют чтят память Святого мученика Гордея.

Именины: Гордей, Павел, Арина, Жанна.

Народные приметы на 16 января:

  • Метель предвещает хороший урожай меда в этом году.
  • Если заметите иней на деревьях, то это к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать 16 января:

  • В этот день запрещено проявлять гордыню.
  • Нельзя лениться.
  • Лучше воздержаться от гастрономических экспериментов.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Сочельника и Рождества православные верующие будут праздновать  Крещение Господне.

Фото: Depositphotos

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