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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День ангела Артема: поздравления в СМС и открытках

День ангела Артема ежегодно празднуют 17 января.

Мужское имя Артем по происхождению древнегреческое. Имя имеет две трактовки. Первое толкование связывает его с именем богини жизни и плодородия в Древней Греции — Артемиды. Второе же определяет значение имени как сильный, с крепким здоровьем человек.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Артема в СМС и открытках.

Открытки с днем ​​ангела Артема

День ангела — Артема (17 января): поздравления и значение имени

День ангела — Артема (17 января): поздравления и значение имени

День ангела — Артема (17 января): поздравления и значение имени

День ангела — Артема (17 января): поздравления и значение имени

День ангела — Артема (17 января): поздравления и значение имени

Поздравления с днем ​​ангела Артема в СМС

***

Артему счастья я желаю,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты никогда не унывай,
И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться —
Ведь празднику недолго длиться,
Пусть именины радуют,
Друзья дарами балуют!

***

Артем, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!

***

Артем, хочу тебе удачи
В день ангела я пожелать,
И жизненные все задачи
Легко и без забот решать.
Везенья я тебе желаю,
И много счастья всей душой,
Тебя, Артем, я поздравляю,
Успех шагает за тобой!

***

Поздравляю, Тёма! Желаю тебе всегда быть красавцем и счастливцем. Пусть каждый день наполняет тебя новыми силами, абсолютной уверенностью, яркими мечтами, высокими целями, гениальными идеями. Будь здоров, как богатырь, отважен, как рыцарь и благороден, как истинный король.

***

Артём, поздравляю тебя от души и желаю побед на всех фронтах, улыбок и интуиции, будь всегда в хорошем настроении и не останавливайся перед трудностями. Желаю любви и счастья!

***

С праздником, Артем! Желаю тебе всегда знать чего ты хочешь, не сомневаться в своих решениях и добиваться поставленных задач. Пусть твой веселый нрав, не даст остаться в одиночестве, а всегда притянет к тебе таких же харизматичных личностей.

***

Календарь православных праздников на 2021 год

В календаре православных праздников на 2021 год насчитывается много важных дат, в частности Светлое Христово Воскресение, Пасха, Троица.

Подробный календарь православных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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