За религиозным календарем сегодня 17 января верующие чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийського, а также преподобномученика Зосимы, отшельника Киликии. В народном календаре дата получила такие названия: Феоктистов день, Зосима, Зосима—пасечника.
День ангела в этот день отмечают: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосим, Танасий, Евфимия, Александр, Ростислав, Афанасий.
Приметы на 17 января
- Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
- Чистое небо и полнолуние в Феоктистов день — к сильному наводнению.
- Слабая тяга в печи — к сырой погоде, сильная — к морозу.
- Безоблачное небо — к затяжным морозов.
- Крик лисы, услышанный в этот день обещает ненастье.
- Красная звезда — до ветреной погоды. Чтобы дом оставили злые силы, вводят людей в грех и мешают им жить, 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.
Что нельзя делать 17 января
- Никому нельзя менять работу в этот день.
- Подглядывать и подслушивать.
- Рассказывать о своих планах.
Церковные праздники в январе 2021
В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.