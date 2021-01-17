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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Феоктистов день: какой праздник 17 января

За религиозным календарем сегодня 17 января верующие чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийського, а также преподобномученика Зосимы, отшельника Киликии. В народном календаре дата получила такие названия: Феоктистов день, Зосима, Зосимапасечника.

День ангела в этот день отмечают: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосим, Танасий, Евфимия, Александр, Ростислав, Афанасий.

Приметы на 17 января

  • Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
  • Чистое небо и полнолуние в Феоктистов день — к сильному наводнению.
  • Слабая тяга в печи — к сырой погоде, сильная — к морозу.
  • Безоблачное небо — к затяжным морозов.
  • Крик лисы, услышанный в этот день обещает ненастье.
  • Красная звезда — до ветреной погоды. Чтобы дом оставили злые силы, вводят людей в грех и мешают им жить, 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.

Что нельзя делать 17 января

  • Никому нельзя менять работу в этот день.
  • Подглядывать и подслушивать.
  • Рассказывать о своих планах.

Церковные праздники в январе 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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