За религиозным календарем сегодня 17 января верующие чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийського, а также преподобномученика Зосимы, отшельника Киликии. В народном календаре дата получила такие названия: Феоктистов день, Зосима, Зосима—пасечника.

День ангела в этот день отмечают: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосим, Танасий, Евфимия, Александр, Ростислав, Афанасий.

Приметы на 17 января

Если на деревьях много снега , то год будет удачным для пчеловодов .

Чистое небо и полнолуние в Феоктистов день — к сильному наводнению .

Слабая тяга в печи — к сырой погоде , сильная — к морозу .

Безоблачное небо — к затяжным морозов .

Крик лисы , услышанный в этот день обещает ненастье.

Красная звезда — до ветреной погоды . Чтобы дом оставили злые силы, вводят людей в грех и мешают им жить , 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.

Что нельзя делать 17 января

Никому нельзя менять работу в этот день.

Подглядывать и подслушивать .

Рассказывать о своих планах.

Церковные праздники в январе 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.