Крещение Господне: поздравления в картинках и прозе

Большой православный праздник Крещения Господня ежегодно отмечается 19 января.

Крещение Господне считается одним из пяти важных событий жизни Иисуса.

В украинской календарной обрядности Крещение Господне завершает цикл трех январских праздников — Рождество, Старый Новый год (Василия) и Крещение.

Факты ICTV публикуют подборку лучших поздравлений с Крещением в прозе и картинках, чтобы вы не забыли поздравить родных и близких.

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С Крещением Господним! Пусть звезды светят для тебя, пусть ангелы оберегают покой, пусть здоровье крепнет с каждым днем. Желаю тебе райских благ, душевного равновесия, крепких семейных уз и вечной радости, несметных сокровищ и замечательных друзей.

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В этот особый, наполненный святостью день, мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевного умиротворения, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла ​​и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в лучшее, и она непременно поможет в трудную минуту.

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Всю вашу семью поздравляю с Крещением Господним! Желаем в этот светлый день счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь защитит вас от испытаний и трудностей и подарит веру, надежду и любовь.

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Иисус крестился в Иордане — поздравляю с праздником! Желаю светлых и радужных дней, достатка и здоровья вашей семье!

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Традиционно во втором месяце зимы украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали семейные вечера.