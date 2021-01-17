19 января украинцы празднуют Крещение 2021. С этим праздником связан ряд примет, благодаря которым предки определяли, чего ждать в будущем.

Также в этот день существовали традиции, с помощью которых люди очищались и настраивались на новый лад.

Факты ICTV собрали информацию о приметах и главных традициях праздника.

Приметы на Крещение

снег и иней в этот день предвещали хороший урожай;

ясный день сулил жаркое лето;

полнолуние в ночь перед Крещением — к паводкам весной;

ветер и сильный мороз — к скудному урожаю;

оттепель — к проблемному году (предки приметили, что перед войнами и революциями погода на Крещение была теплой).

Кроме того, сны в ночь перед Крещением считались вещими. Предки обращали на них внимание и таким образом пытались предугадать судьбу.

Традиции Крещения

В этот день предки проводили ряд ритуалов. Большинство из них были связаны с водой, очищением, уборкой.

В этот день принято:

купаться в проруби, открытых водоемах, хотя можно ограничиться и душем или ванной;

поститься, стоит ограничить потребление алкоголя и лакомств, пища должна быть простой;

запасаться водой, в этот день она обретает целебные свойства;

проводить уборку дома, можно окропить святой водой дом;

посещать церковь, службу в храмах.

Когда святить воду на Крещение

На Крещение принято освящать воду и запасаться ею на год.

По поверьям, в этот день она становится целебной.

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