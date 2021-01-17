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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Приметы на Крещение 2021 и что обязательно нужно сделать

19 января украинцы празднуют Крещение 2021. С этим праздником связан ряд примет, благодаря которым предки определяли, чего ждать в будущем.

Также в этот день существовали традиции,  с помощью которых люди очищались и настраивались на новый лад.

Факты ICTV собрали информацию о приметах и главных традициях праздника.

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Приметы на Крещение

  •  снег и иней в этот день предвещали хороший урожай;
  •  ясный день сулил жаркое лето;
  • полнолуние в ночь перед Крещением — к паводкам весной;
  • ветер и сильный мороз — к скудному урожаю;
  • оттепель — к проблемному году (предки приметили, что перед войнами и революциями погода на Крещение была теплой).

Кроме того, сны в ночь перед Крещением считались вещими. Предки обращали на них внимание и таким образом пытались предугадать судьбу.

Традиции Крещения

В этот день предки проводили ряд ритуалов. Большинство из них были связаны с водой, очищением, уборкой.

В этот день принято:

  • купаться в проруби, открытых водоемах, хотя можно ограничиться и душем или ванной;
  • поститься, стоит ограничить потребление алкоголя и лакомств, пища должна быть простой;
  • запасаться водой, в этот день она обретает целебные свойства;
  • проводить уборку дома, можно окропить святой водой дом;
  • посещать церковь, службу в храмах.

Прорубь

Когда святить воду на Крещение

На Крещение принято освящать воду и запасаться ею на год.

По поверьям, в этот день она становится целебной.

Подробнее о традициях Крещения 2021 читайте на Фактах ICTV.

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