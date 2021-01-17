19 января украинцы празднуют Крещение 2021. С этим праздником связан ряд примет, благодаря которым предки определяли, чего ждать в будущем.
Также в этот день существовали традиции, с помощью которых люди очищались и настраивались на новый лад.
Факты ICTV собрали информацию о приметах и главных традициях праздника.
Приметы на Крещение
- снег и иней в этот день предвещали хороший урожай;
- ясный день сулил жаркое лето;
- полнолуние в ночь перед Крещением — к паводкам весной;
- ветер и сильный мороз — к скудному урожаю;
- оттепель — к проблемному году (предки приметили, что перед войнами и революциями погода на Крещение была теплой).
Кроме того, сны в ночь перед Крещением считались вещими. Предки обращали на них внимание и таким образом пытались предугадать судьбу.
Традиции Крещения
В этот день предки проводили ряд ритуалов. Большинство из них были связаны с водой, очищением, уборкой.
В этот день принято:
- купаться в проруби, открытых водоемах, хотя можно ограничиться и душем или ванной;
- поститься, стоит ограничить потребление алкоголя и лакомств, пища должна быть простой;
- запасаться водой, в этот день она обретает целебные свойства;
- проводить уборку дома, можно окропить святой водой дом;
- посещать церковь, службу в храмах.
Когда святить воду на Крещение
На Крещение принято освящать воду и запасаться ею на год.
По поверьям, в этот день она становится целебной.
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