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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Что можно святить на Крещение: правила и свойства освященной воды

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Считается, что главным обрядом во время этого праздника является — освящение воды.

Когда и как святить воду

В храмах воду начинают святить вечером 18 января. Также этот обряд продолжается и утром 19 января. Считается, что вода освящается не от креста, который в нее погружают. Она становится освященной, так как когда-то однажды ее освятил Христос в Своем крещении.

Что можно святить на Крещение — главные правила

Освященную воду можно взять в церкви или прийти на службу со своей. Важно, чтобы это была простая чистая вода, а не газированная или минеральная.

Также на Крещение воду можно освятить самостоятельно. В народе считается, что любая воду, которую вы поставите на подоконник ночью так, чтобы на нее попадал лунный свет, становится освященной.

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Свойства святой воды

Считается, что крещенская вода обладает целительными свойствами. Она может помочь справить с многими недугами, а также укрепить организм.

Также крещенская вода улучшает душевную гармонию и поднимает настроение. А это может помочь вам лучше справиться со стрессами.

Святая вода

Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная. Даже та, которая течет из водопровода. Но наиболее мощную энергетику будет иметь вода во время  литургии.

Когда освящают воду на Крещение, читайте в материале Фактов ICTV.

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