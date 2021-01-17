Снежно и с морозом: погода в Украине на 17 января (КАРТА)

Погода 17 января в Украине будет облачной, холодной и снежной. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на чувство холода.

На Востоке страны будет идти снег, дневная температура составит до -14°, ночью местами до -22°.

На Западе облачно, местами выпадет снег, а дневная температура опустится до -8°.

На Юге вероятный дождь, днем температура опустится до -9°, а ночью местами до -12°.

На Севере синоптики прогнозируют облачность со снегом. Днем термометры покажут до -14 °, ночью — до -21 °.

В Центре мрачно и с осадками: ночью до -18°, днем до -12°.

В Киеве синоптики прогнозируют до -15° днем, вечером столбик термометра опустятся до -20°.

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Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 относительно теплой.

Во втором месяце зимы часто будет дождить, а вот снега почти не будет.

Средняя месячная температура января составит от -4° до 0°.