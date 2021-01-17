В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.
Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой.
При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.
Список православных праздников в феврале 2021
- 1 февраля – преподобного Макария Египетского
- 2 февраля – преподобного Ефимия Великого
- 3 февраля – преподобного Максима Грека
- 4 февраля – апостола Тимофея
- 5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела
- 6 февраля – преподобной Ксении
- 7 февраля – иконы Божией Матери Утоли моя печали, святителя Григория Богослова
- 8 февраля – преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
- 9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
- 10 февраля – преподобного Ефрема Сирина
- 11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия
- 12 февраля – собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста
- 13 февраля – святителя Никиты
- 14 февраля – предпразднество Сретения Господня
- 15 февраля – Сретение Господне
- 16 февраля – равноапостольного Николая, праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
- 17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, праведного Кирилла Новоезерского
- 18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафии
- 19 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
- 20 февраля – 1 003 Никомидийских мученика
- 21 февраля – пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата
- 22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (это сплошная седмица, когда нет поста)
- 22 февраля – мученика Никифора
- 23 февраля – иконы Божией Матери Огневидная
- 24 февраля – священномученика Власия, преподобного Дмитрия Прилуцкого
- 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери
- 26 февраля – священномучеников Василия и Гавриила
- 27 февраля – преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла
- 28 февраля – Виленская икона Божией Матери, неделя о блудном сыне.
Православные праздники в 2021
В церковном календаре на 2021 собраны все большие православные праздники, а также информация о том, когда Масленица, многодневные и однодневные посты, поминальные дни.
Полный православный календарь на 2021 смотрите на Фактах ICTV.