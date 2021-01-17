Что нельзя делать на Крещение 19 января — ЗАПРЕТЫ

Крещение Господне или Богоявление православные отмечают 19 января. Это один из самых древних и важных праздников в христианской культуре, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно традиции, на Крещение освящают воду. Святой водой окропляют дом, двор и даже животных — все эти обряды направлены на привлечение в семью удачи и благополучия.

Также 19 января верующие окунаются в ледяную прорубь. Поскольку зимой большинство водоемов замерзают, для купания в них на Крещение делают специальные отверстия в форме креста.

Из-за отсылки к названию реки, в которой крестился Иисус, прорубь называют иорданью.

Считается, что именно купание на Крещение помогает очиститься от грехов и защитить себя от болезней.

Говорят, в крещенскую ночь вода становится целительной — именно поэтому ее хранят весь год, а девушки спешат умыться святой водой, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье.

Что нельзя делать в ночь на Крещение

Накануне Крещения христиане отмечают сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду.

После освящения воды нельзя стирать и убирать — все домашние дела хозяйки заканчивали до вечера.

Набирая освященную воду, не принято думать о плохом. Поскольку святая вода обретает особые свойства, ее не используют для бытовых нужд, стирки или мытья.

Кроме того, в ночь на 19 января нельзя ругаться, одалживать деньги и выносить что-то из дома.

С первой звездой семья собирается за столом на Голодную кутью. До этого времени не употребляют какой-либо пищи. На столе в этот вечер обязательно должно быть нечетное количество постных блюд.

Что нельзя делать на Крещение 19 января

Гадать на Крещение запрещено — это может привлечь в дом несчастье. Последний день святок, когда можно узнать свою судьбу, — 18 января.

Нырять в прорубь на Крещение можно только после исповеди и причастия. Делать это в состоянии алкогольного опьянения — категорически запрещено.

На Крещение нельзя делать уборку, стирать и шить. Выносить мусор в этот день тоже нежелательно. В принципе всю работу по дому на Крещение лучше отложить, поскольку праздник направлен на очищение от грехов.

Стричься или делать на Крещение маникюр, как и в любой другой церковный праздник, нельзя.

Если не хотите весь год бедовать, на Крещение не занимайте и не давайте в долг деньги.

Старайтесь 19 января избегать ссор и слез — согласно приметам, они обрекут вас на несчастливую жизнь и принесут в дом неудачу.

На Крещение не принято делать дорогие подарки — если хотите порадовать близких, презентуйте им что-то символическое, что напомнит о таинстве крещения Христа.

И не забудьте в этот день говорить близким добрые слова — на Крещение они имеют особую силу.