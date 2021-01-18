В Китае работы берут образцы анализов для теста на Covid-19

В городе Шэньян, Китай, начали использовать робота, который берет мазки из горла для теста на Covid-19. Местный медицинский персонал оценил изобретение, которое сводит риски заражения вирусом к минимуму. Робот установлен ​​в рамках общегородской кампании тестирования.

— Робот Lingcai сможет проводить быстрый забор образцов в полностью изолированной среде. Так, ни медицинские работники, ни пациенты не рискуют поймать или передать вирус, — заявил один из местных врачей Дуан Вейинг.

Алгоритм тестирования прост:

Человек сканирует документ, удостоверяющий его личность. Медицинский работник с помощью специальной системы управления роботом-рукой определяет правильную точку забора анализов. После завершения процедуры робот помещает образец в пробирку и закрывает крышкой. Образцы отправляются в лаборатории для анализа.

Также исследователи заявили о том, что изобретение может быть полезным на таможнях, поскольку может обеспечить лучшую эффективность процесса забора анализов, в отличие от обычных методов.

Тестирование — один из важнейших способов диагностики вируса Covid-19. Находясь в тесном контакте с потенциально зараженными людьми, врачи должны надевать защитные костюмы, которые вызывают дискомфорт и ощущение удушья в течение длительного времени.

К тому же, существуют риски перекрестного заражения непосредственно во время забора, например, капли слюни могут попасть на лицо медицинских сотрудников.

Сейчас разработчики ожидают национальный патент.

Lingcai — не единственная автоматизированная система отбора проб

В ноябре прошлого года исследователи из Шэньчжэньской больницы Южного медицинского университета разработали машину, которая позволяет потенциально зараженным брать мазки из горла для тестирования на Covid-19 самостоятельно без помощи медицинского персонала. Вероятно, это изобретение запустят в массовое производство уже в этом году.

Также в октябре исследовательская группа из Университета Цинхуа объявила о том, что спроектировала мобильную испытательную лабораторию, оснащенную работами для забора образцов. Команда доставила свою первую лабораторию в больницу южного города Китая — Чжухае.

Источник: ECNS

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