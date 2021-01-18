День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

18 января день ангела празднуют девушки, которые носят имя Полина.

Значение имени Полина

Имя Полины пришло к нам из Франция и переводится как скромная.

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Девушки имеют завышенные запросы не только к окружающим, а к себе в первую очередь. Она всегда старается занять лидирующие позиции среди сверстников.

Полины доброжелательны и легко идут на контакт. Девушки, которые носят это имя, решительны и упорны. Однако они не приемлют критику.

Поздравления с днем ангела Полины

С днем ангела, Полечка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

****

Поля, Полюшка, Полина,

Сладкий праздник — именины,

Добродушный и веселый.

Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:

Вдохновенной и прекрасной.

Именины пусть, как в детстве,

Открывают сказке сердце.

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.

Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 годсмотрите на Фактах ICTV.