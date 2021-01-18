PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День ангела Полины: лучшие поздравления в СМС и открытках

18 января день ангела празднуют девушки, которые носят имя Полина.

Значение имени Полина

Имя Полины пришло к нам из Франция и переводится как скромная.

Читайте
Календарь праздников на февраль 2021

Девушки имеют завышенные запросы не только к окружающим, а к себе в первую очередь. Она всегда старается занять лидирующие позиции среди сверстников.

Полины доброжелательны и легко идут на контакт. Девушки, которые носят это имя, решительны и упорны. Однако они не приемлют критику.

Поздравления с днем ангела Полины

С днем ангела, Полечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!

****

Поля, Полюшка, Полина,
Сладкий праздник — именины,
Добродушный и веселый.
Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:
Вдохновенной и прекрасной.
Именины пусть, как в детстве,
Открывают сказке сердце.

День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.

Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 годсмотрите на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка