День ангела — Полины (18 января): поздравления и значение имени

18 января день ангела празднуют девушки, которые носят имя Полина.
Значение имени Полина
Имя Полины пришло к нам из Франция и переводится как скромная.
Девушки имеют завышенные запросы не только к окружающим, а к себе в первую очередь. Она всегда старается занять лидирующие позиции среди сверстников.
Полины доброжелательны и легко идут на контакт. Девушки, которые носят это имя, решительны и упорны. Однако они не приемлют критику.
Поздравления с днем ангела Полины
С днем ангела, Полечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
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Поля, Полюшка, Полина,
Сладкий праздник — именины,
Добродушный и веселый.
Я тебе желаю, Поля,
Быть такой, как этот праздник:
Вдохновенной и прекрасной.
Именины пусть, как в детстве,
Открывают сказке сердце.
Календарь церковных праздников на год
В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.
Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 годсмотрите на Фактах ICTV.