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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Голодная кутья или Крещенский Сочельник: какой праздник 18 января

Дата 18 января вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. За церковным календерем, украинцы отмечают Крещенский Сочельник, в народе известный как Голодная кутья.

Именно в этот день проводятся главные приготовления к Крещению.

Кто празднует именины: Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.

Народные приметы на 18 января

  • Если на Голодную кутью идет снег идет — жди хорошего урожая зерновых культур.
  • Какой будет погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.
  • Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным.
  • Сильная метель — к хорошему урожая.
  • Полнолуние в этот день предсказывает разлив рек весной.
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Что нельзя делать 18 января:

  • нельзя ругаться;
  • нельзя нарушать пост;
  • нельзя употреблять алкоголь;
  • нельзя ставить на стол четное количество блюд.

Церковные праздники в январе 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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