Гороскоп на неделю, с 18 по 24 января 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

19 января Солнце переходит в знак Водолея. Уран, управитель этого знака, с 18 января выходит из ретро-фазы и находится в прямолинейном движении.

У многих появляется желание разрушить старые устои, правила и законы. Это даст возможность создать нечто новое. Если хотите, чтобы проекты развивались, а запланированные дела решались в срок, то приготовьтесь в неким обновлениям. Даже если все идет не по плану, то люди, готовые к изменениям в своей жизни, получат благоприятные шансы. Стоит вспомнить известное выражение: Желание – это всегда тысячи возможностей, а нежелание – это всегда тысячи причин.

Гороскоп для Овнов

В этот период хорошие возможности вам подарят ваши друзья и единомышленники. Общие дела с ними или просто общение благотворно скажутся на ваших творческих способностях. Возможны счастливые случайности, старайтесь почаще бывать в компании в этот период. Также возможна прибыль от вашей профессиональной деятельности. Ваше стремление получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах обязательно приведет к успеху. Это период осознания того, что вам необходимо для счастья и плодотворного труда. В это время также возрастет важность качества любовных взаимоотношений и их значение для вас.

Гороскоп для Тельцов

Удачное время для далеких путешествий, загранпоездок, а также для решения юридических и правовых вопросов. Посвятите время обогащению своего мировоззрения и духовности. Вас могут заинтересовать философские учения. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест. Обмен информацией и мнениями с окружающими поможет в достижении целей. Дела, которые касаются ваших родителей, вложений в недвижимость, работы на дому могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться.

Гороскоп для Близнецов

Романтические увлечения станут особенно активными, но, вероятно, тайными. Время накала эмоций и чувственности. В отношениях обязательно что-то происходит: или они переходят на следующий уровень, или рушатся. Если вы ищете дополнительные деньги на какой-либо проект, ждете одобрения по кредиту, то наверняка ваш запрос будет удовлетворен. Вы сможете получить преимущества, связанные с налогами или страхованием, возможна помощь тайного покровителя. Если в этот период вы заключаете брак или деловое партнерство, то такой союз увеличит ваши доходы и улучшит социальный статус.

Гороскоп для Раков

Главные события будут связаны с вашими взаимоотношениями – личными или деловыми. Старайтесь не слишком эмоционально воспринимать то, что происходит вокруг. Категоричность и требовательность с вашей стороны может испортить завязывающиеся взаимоотношения. Они будут касаться ваших деловых партнеров и супругов. В вашей жизни может произойти важная встреча, а отношения выйдут на новый уровень. События могут быть связаны с финансовым завершением каких-либо дел. Также возможно благополучное закрытие вопроса о выплате кредитов и долгов.

Гороскоп для Львов

Появляются неотложные дела, хлопоты, много однообразной, рутинной работы, а также напомнят о себе должностные обязанности. Следует уделить внимание здоровью, а также своим домашним питомцам, если они у вас есть. Вероятны проблемы в отношениях среди сотрудников и подчиненных, вы можете оказаться втянутыми в эти неприятности. Актуальны вопросы увольнения и трудоустройства. В эти дни можно искать поддержки у известных или влиятельных людей, своими успехами или поведением будут радовать дети. Очень хорошо использовать январь для душевного сближения с детьми, каких-то совместных занятий или развлечений с ними, приобщения их к высокому искусству.

Гороскоп для Дев

Неделя хороша для воплощения творческих проектов. В этот период дети потребуют вашего внимания, в их жизни могут происходить важные события. Также приходится решать проблемы своих друзей, знакомых. Возможны служебные романы или важные события, связанные с коллегами. Работа будет приносить больше радости, атмосфера на рабочем месте станет более приемлемой. Этот период также подходит для поиска работы или найма сотрудников. Придется завершить какой-либо проект, появится возможность преодолеть скрытые проблемы. Период расстановки жизненных приоритетов и ценностей, важных на данный момент.

Гороскоп для Весов

Романтика, юмор и воображение улучшат психологический климат в семье. Дела и потребности детей станут особенно важны. Может возникнуть соблазн потратить большую сумму денег, финансовые риски значительно увеличиваются, поэтому контролируйте ситуацию. Направьте энергию в творческую сферу, успешными будут артистические проекты, а также светские события, развлечения и досуг. В целом ваша удача возрастет, появляется возможность многое изменить в своей жизни в лучшую сторону. Может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения.

Гороскоп для Скорпионов

Решение деловых вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, властями. Избегайте ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Все это может привести к финансовым или моральным потерям. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения капиталом, распределения прибыли может принести дополнительные трудности. Будьте особенно осторожны на дороге и за рулем.

Гороскоп для Стрельцов

Не торопитесь, принимайте решение с холодной головой, так как можете впоследствии пожалеть. Поток информации усилится. Поездки, средства коммуникации, приборы для дома и офиса, разговоры и новые контакты станут наиболее вероятными сферами ваших интересов и деятельности в эти дни. Возникают обстоятельства, которые побудят вас развивать или улучшать основные навыки, больше читать и собирать информацию. Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями активизируются, вам могут предложить руководящий пост в общественной организации.

Гороскоп для Козерогов

Ваши принципы и ценности не менее важны, чем доходы и другие финансовые вопросы, которые выступают на первый план в этот период. Формируются обстоятельства, благодаря которым вы улучшите свое финансовое положение — либо в результате собственных усилий, либо с помощью родителей, начальства и других представителей власти. Окружающие будут склонны признать результаты вашей деятельности, а это, в свою очередь, улучшит ваше финансовое положение и статус. Возможны новые источники заработка, не упустите благоприятные шансы и возможности. Обстоятельства заставляют задуматься, есть ли у вас важные приоритеты, кроме денежных.

Гороскоп для Водолеев

Это время бесстрастной оценки ваших достоинств, на первый план выходит ваша личность и цели. Обстоятельства сделают вас более волевым и динамичным человеком, вы сможете стать преуспевающим и независимым. В этот период вы начинаете обращать внимание на свою внешность, физическое состояние. Возрастает самооценка, чувство собственного достоинства. В это время вы осознаете свою значимость, поэтому лучше всего получаются дела, которые касаются непосредственно вас самих. Становитесь более видимыми для окружающих. Но будьте внимательны – ваши негативные черты характера также проявляются.

Гороскоп для Рыб

Обстоятельства заставят вас лучше понять свое подсознание. Вы можете обрести поразительную внутреннюю силу и решимость. Также кто-то из родных и близких людей может испытать трудности, связанные с работой или здоровьем, и им понадобится ваша помощь. Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы наедине. В целом период подходит для начала профилактического лечения или назначения плановой операции. Привычная рабочая обстановка может измениться. Возможно, придется принимать решение касаемо сотрудников, закрытия проекта, бизнеса, увольнения. Это касается как вас лично, так и ваших подчиненных.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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