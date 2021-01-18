Погода на неделю в Украине с 18 по 22 января 2021

В понедельник, 18 января, во всех регионах Украины ожидается облачная с прояснениями погода.

В западных, северных и центральных областях температура днем -12…-15, ночью -15…-21.

На Востоке и Юге страны также будут удерживаться сильные морозы. Днем -9…-11, ночью -12…-15.

Во вторник, 19 января, в Украине также будет облачная погода с прояснениями. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдет снег.

На Западе температура днем -4…-9, ночью -17…-23. В северных, центральных и восточных областях днем ожидаются морозы до -15, ночью до — 21.

На Юге днем -7…-10, ночью -12…-17.

В среду, 20 января, в Украину начнет возвращаться тепло, но вместе с осадками. На Западе страны ожидается снег. Температура днем -3…3, ночью -15…-6.

В остальных регионах будет облачная с прояснениями погода.

В северных, центральных и восточных областях днем -15….-8, ночью -24…-17.

На Юге Украины также без осадков. Днем -6…1, ночью -17….-9.

В четверг, 21 января, в Украине будет облачная с прояснениями погода, однако в Сумской и Черниговской пройдет снег.

В западных регионах температура днем 4…6, ночью -2…1.

На Севере и в Центре Украины воздух днем прогреется до 4, но ночью ожидаются морозы до -14.

В восточных областях все еще будут удерживаться сильные морозы. Днем до -5, ночью до -22.

На Юге днем 3…5, ночью синоптики прогнозируют морозы до -7.

В пятницу, 22 января, в Украине значительно потеплеет.

В западных, северных, центральных и восточных областях температура днем будет 2…6, ночью -6…3.

На Юге днем синоптики прогнозируют до 8, ночью -1…3.

Погода в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

Средняя месячная температура — от -4 до 0 градусов.