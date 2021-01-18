PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram

В США на корпорацию Apple подали в суд. Сторона обвинения требует, чтобы компания удалила мессенджер Telegram из платформы для приложений Apple Store.

Заявление подала организация Coalition for a Safer Web (Коалиция безопасного интернета, — Ред.) в Вашингтоне. Она считает, что Telegram использовали для распространения экстремистских высказываний, которые спровоцировали штурм Капитолия.

Согласно иску, Apple должны фильтровать подобные сообщения, а также блокировать учетные записи и удалять сообщения пользователей, распространяющих оскорбительные суждения.

Читайте
Штурм Капитолия и вступление Байдена на официальную должность. Все, что нужно знать о событиях в США

Мессенджер Telegram разработал российский интернет-предприниматель Павел Дуров. По состоянию на январь 2021 года, у мессенджера около 500 млн ежемесячных активных пользователей. Приложение пользуется спросом у людей, которые хотят сохранить свою анонимность и конфиденциальность в интернете.

Microsoft разрабатывает цифровой паспорт прививок от Covid-19

Microsoft, Salesforce и Oracle, а также организация Mayo Clinic в США разрабатывают цифровой паспорт прививок от коронавируса. Компании уверены, что страны и авиаперевозчики вскоре будут требовать у людей справку о прививке от Covid-19.

Объединение назвали The Vaccination Credential Initiative (Инициатива по учетным данным вакцинации — Ред.). Информацию будут хранить в цифровом кошельке Apple Wallet или Google Pay.

Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх