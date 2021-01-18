На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram

В США на корпорацию Apple подали в суд. Сторона обвинения требует, чтобы компания удалила мессенджер Telegram из платформы для приложений Apple Store.
Заявление подала организация Coalition for a Safer Web (Коалиция безопасного интернета, — Ред.) в Вашингтоне. Она считает, что Telegram использовали для распространения экстремистских высказываний, которые спровоцировали штурм Капитолия.
Согласно иску, Apple должны фильтровать подобные сообщения, а также блокировать учетные записи и удалять сообщения пользователей, распространяющих оскорбительные суждения.
Мессенджер Telegram разработал российский интернет-предприниматель Павел Дуров. По состоянию на январь 2021 года, у мессенджера около 500 млн ежемесячных активных пользователей. Приложение пользуется спросом у людей, которые хотят сохранить свою анонимность и конфиденциальность в интернете.
Microsoft разрабатывает цифровой паспорт прививок от Covid-19
Microsoft, Salesforce и Oracle, а также организация Mayo Clinic в США разрабатывают цифровой паспорт прививок от коронавируса. Компании уверены, что страны и авиаперевозчики вскоре будут требовать у людей справку о прививке от Covid-19.
Объединение назвали The Vaccination Credential Initiative (Инициатива по учетным данным вакцинации — Ред.). Информацию будут хранить в цифровом кошельке Apple Wallet или Google Pay.