На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram

В США на корпорацию Apple подали в суд. Сторона обвинения требует, чтобы компания удалила мессенджер Telegram из платформы для приложений Apple Store.

Заявление подала организация Coalition for a Safer Web (Коалиция безопасного интернета, — Ред.) в Вашингтоне. Она считает, что Telegram использовали для распространения экстремистских высказываний, которые спровоцировали штурм Капитолия.

Согласно иску, Apple должны фильтровать подобные сообщения, а также блокировать учетные записи и удалять сообщения пользователей, распространяющих оскорбительные суждения.

Мессенджер Telegram разработал российский интернет-предприниматель Павел Дуров. По состоянию на январь 2021 года, у мессенджера около 500 млн ежемесячных активных пользователей. Приложение пользуется спросом у людей, которые хотят сохранить свою анонимность и конфиденциальность в интернете.

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