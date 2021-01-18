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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Новый уровень безопасности: в украинских электричках появятся камеры наблюдения

Национальный перевозчик Укразализныця работает над повышением уровня безопасности в направлении пригородных железнодорожных сообщений. Так, совсем скоро в украинских электрических поездах появится видеонаблюдение.

— Сейчас мы уже занимаемся их (электропоездов — Ред.) модернизацией, которая предусматривает установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах, — отметил председатель правления АО Укрзализныця Владимир Жмак.

Также в кабинах машинистов установят оперативную так называемую красную кнопку, которой он сможет вызвать правоохранителей на следующую станцию ​​- остановку, предусмотренную маршрутом движения. Такими действиями машинист сможет предотвратить неподобающее поведение некоторых пассажиров.

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Охрана поездов Укрзализныци

25 августа 2020 года АО Укрзализныця запустила в рамках пилотного проекта охрану пассажирских поездов в движении, которую обеспечивает военизированная охранная компания.

Перед каждым рейсом работники охраны проходят инструктаж. Также они снабжены специальной формой одежды и знаками различия.

Источник: Укрзализныця

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