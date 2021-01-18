В Запорожье мошенники продавали людям ненастоящие туристические путевки в социальных сетях. После полной предоплаты подозреваемые блокировали клиентов.

Таким образом злоумышленники обманули граждан Украины на 400 тыс. грн. По предварительным данным, 30-летний мужчина и его 23-летняя сожительница обманули более двух десятков украинцев.

Подозреваемых задержали. Следователи устанавливают окончательное количество пострадавших. У мошенников изъяли компьютерную технику и сим-карты, которые те использовали в своей деятельности.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет по статье 190 (Мошенничество) УК Украины. Следственные действия продолжаются. Дело расследует отдел противодействия киберпреступности совместно со следователями Вознесеновского отделения полиции Запорожье.

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