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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Продавали туристические путевки: в Запорожье мошенники ограбили людей на 400 тыс. грн

В Запорожье мошенники продавали людям ненастоящие туристические путевки в социальных сетях. После полной предоплаты подозреваемые блокировали клиентов.

Таким образом злоумышленники обманули граждан Украины на 400 тыс. грн. По предварительным данным, 30-летний мужчина и его 23-летняя сожительница обманули более двух десятков украинцев.

Подозреваемых задержали. Следователи устанавливают окончательное количество пострадавших. У мошенников изъяли компьютерную технику и сим-карты, которые те использовали в своей деятельности.

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Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет по статье 190 (Мошенничество) УК Украины. Следственные действия продолжаются. Дело расследует отдел противодействия киберпреступности совместно со следователями Вознесеновского отделения полиции Запорожье.

В Запорожье заключенные торговали несуществующим товаром

В Запорожье разоблачили двух заключенных колонии, которые занимались мошенничеством в интернете. Они обманули более 60 граждан, продавая им несуществующие товары потребления онлайн.

После получения денег злоумышленники удаляли объявления и блокировали покупателей. Находясь за решеткой, двое ранее судимых преступников, присвоили себе около 250 тыс. грн. 

Источник: Киберполиция

Фото: Pixabay

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