Поздравления с наступающим Крещением в стихах

Ежегодно 19 января православные украинцы отмечают светлый праздник — Крещение Господне. Крещение является третьим крупнейшим праздником, который завершает цикл Рождественских праздников.

Считается, что в этот день вода способна исцелить тело и душу. Накануне этого светлого праздника принято отмечать второй Сочельник вместе со своими родными, простить все свои обиды и провести этот день со всеми, кого вы любите.

Для того, чтобы накануне этого праздника вы могли сделать приятно своим близким, Факты ICTV подготовили 10 лучших поздравлений с наступающим Крещением в стихах.

***

С наступающим Крещеньем,

С праздником большим и светлым,

Забывайте все обиды,

Станет мир пускай приветлив.

Я желаю вам здоровья,

Телу, сердцу и душе,

Счастья, радости, удачи

Вам на новом рубеже.

***

С наступающим Крещением,

Праздником добра и света,

Верой крепкой, нерушимой

Будет жизнь пускай согрета.

Я желаю, чтоб водичка

Смыла боль былых обид,

Чтобы путь большого счастья

Был для вас всегда открыт.

***

Под тёмным небосводом снег сияет,

И звёзды зажигают фонари,

Крещение Господне наступает,

Святой водица стала до зари.

Душевно помечтай о сокровенном,

В купель, перекрестившись, окунись,

Чтоб в этот чудный вечер, непременно,

Желания заветные сбылись!

***

С наступающим Крещением Господним!

Пусть любовь согреет сердце вмиг,

И растут успехи неуклонно

Без любых сомнений и интриг.

Пусть желанья вскоре воплотятся,

Душа верит только лишь в добро,

Чтобы и жить, и счастьем восхищаться,

Чтоб тебе во всём всегда везло!

***

С Крещением наступающим,

С праздником блистающим,

Вас сердечно поздравляю

И множество прикрас желаю.

Жизнь пускай будет безгрешной,

Печаль смоет зимой снежной.

Пусть семья будет здорова,

Понимать Вас с полуслова.

Вам желаю очищения

И от всех проблем спасения.

Вы своей вере подчинитесь,

В святую прорубь окунитесь.

***

Волнуется Иордан,

Идет Святой Иоанн,

Крестился Христос,

Радость нам принес.

С наступающим чудом.

Пусть все ладно будет.

Пусть душа ликует,

И сердце торжествует.

***

Всем Господнего благословения,

Наступает светлое Крещение.

В храме серьезно молитесь,

И духовностью своею гордитесь.

Давайте по совести на свете жить,

Надеяться, верить, конечно, любить.

Пусть Творец пошлет без исключенья.

В подарок счастье, благо, исцеленье.

***

Пускай в Крещенские морозы

Печали ваши прочь уйдут.

Пусть лишь от счастья будут слезы,

Благие вести пусть придут.

Хочу, чтоб чаще вы смеялись

И не грустили никогда!

Чтобы любовью восхищались,

И были счастливы всегда!

***

В январский день искрится снег,

На солнце золотом играет.

В Крещенье каждый человек

От Бога чуда ожидает.

Пусть светлым будет этот миг,

И сердце радостью взорвется.

Господь пусть вас благословит

И своей милостью коснется!

***

В наступающем Крещении,

Жить желаю во вдохновении,

С неба чтоб звезда светила,

Вас от бед всегда хранила.

В прорубь с головой нырнуть,

Водой крещенской беды отпугнуть,

В праздник чтобы была сила,

Провести все дни красиво.

Вам желаю вовсе не болеть,

С гордостью на жизнь глядеть,

В семье порядок и уют,

И с полуслова Вас поймут.

Что нельзя делать в ночь на Крещение

Накануне Крещения христиане отмечают сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду.

После освящения воды нельзя стирать, убирать, ругаться и выносить что-то из дома. Больше о запретах на Крещение читайте в материале Фактов ICTV.