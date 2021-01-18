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Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |

Поздравления с наступающим Крещением в стихах

Ежегодно 19 января православные украинцы отмечают светлый праздник Крещение Господне. Крещение является третьим крупнейшим праздником, который завершает цикл Рождественских праздников.

Считается, что в этот день вода способна исцелить тело и душу. Накануне этого светлого праздника принято отмечать второй Сочельник вместе со своими родными, простить все свои обиды и провести этот день со всеми, кого вы любите.

Для того, чтобы накануне этого праздника вы могли сделать приятно своим близким, Факты ICTV подготовили 10 лучших поздравлений с наступающим Крещением в стихах.

Поздравления с наступающим Крещением в стихах

***

С наступающим Крещеньем,
С праздником большим и светлым,
Забывайте все обиды,
Станет мир пускай приветлив.

Я желаю вам здоровья,
Телу, сердцу и душе,
Счастья, радости, удачи
Вам на новом рубеже.

***

С наступающим Крещением,
Праздником добра и света,
Верой крепкой, нерушимой
Будет жизнь пускай согрета.

Я желаю, чтоб водичка
Смыла боль былых обид,
Чтобы путь большого счастья
Был для вас всегда открыт.

***

Под тёмным небосводом снег сияет,
И звёзды зажигают фонари,
Крещение Господне наступает,
Святой водица стала до зари.

Душевно помечтай о сокровенном,
В купель, перекрестившись, окунись,
Чтоб в этот чудный вечер, непременно,
Желания заветные сбылись!

***

С наступающим Крещением Господним!
Пусть любовь согреет сердце вмиг,
И растут успехи неуклонно
Без любых сомнений и интриг.

Пусть желанья вскоре воплотятся,
Душа верит только лишь в добро,
Чтобы и жить, и счастьем восхищаться,
Чтоб тебе во всём всегда везло!

***

С Крещением наступающим,
С праздником блистающим,
Вас сердечно поздравляю
И множество прикрас желаю.

Жизнь пускай будет безгрешной,
Печаль смоет зимой снежной.
Пусть семья будет здорова,
Понимать Вас с полуслова.

Вам желаю очищения
И от всех проблем спасения.
Вы своей вере подчинитесь,
В святую прорубь окунитесь.

***

Волнуется Иордан,
Идет Святой Иоанн,
Крестился Христос,
Радость нам принес.

С наступающим чудом.
Пусть все ладно будет.
Пусть душа ликует,
И сердце торжествует.

***

Всем Господнего благословения,
Наступает светлое Крещение.
В храме серьезно молитесь,
И духовностью своею гордитесь.

Давайте по совести на свете жить,
Надеяться, верить, конечно, любить.
Пусть Творец пошлет без исключенья.
В подарок счастье, благо, исцеленье.

***

Пускай в Крещенские морозы
Печали ваши прочь уйдут.
Пусть лишь от счастья будут слезы,
Благие вести пусть придут.
Хочу, чтоб чаще вы смеялись
И не грустили никогда!
Чтобы любовью восхищались,
И были счастливы всегда!

***

В январский день искрится снег,
На солнце золотом играет.
В Крещенье каждый человек
От Бога чуда ожидает.
Пусть светлым будет этот миг,
И сердце радостью взорвется.
Господь пусть вас благословит
И своей милостью коснется!

***

В наступающем Крещении,
Жить желаю во вдохновении,
С неба чтоб звезда светила,
Вас от бед всегда хранила.

В прорубь с головой нырнуть,
Водой крещенской беды отпугнуть,
В праздник чтобы была сила,
Провести все дни красиво.

Вам желаю вовсе не болеть,
С гордостью на жизнь глядеть,
В семье порядок и уют,
И с полуслова Вас поймут.

Что нельзя делать в ночь на Крещение

Накануне Крещения христиане отмечают сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду.

После освящения воды нельзя стирать, убирать, ругаться и  выносить что-то из дома. Больше о запретах на Крещение читайте в материале Фактов ICTV.

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