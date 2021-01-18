Поздравления с наступающим Крещением в стихах

Ежегодно 19 января православные украинцы отмечают светлый праздник — Крещение Господне. Крещение является третьим крупнейшим праздником, который завершает цикл Рождественских праздников.
Считается, что в этот день вода способна исцелить тело и душу. Накануне этого светлого праздника принято отмечать второй Сочельник вместе со своими родными, простить все свои обиды и провести этот день со всеми, кого вы любите.
Для того, чтобы накануне этого праздника вы могли сделать приятно своим близким, Факты ICTV подготовили 10 лучших поздравлений с наступающим Крещением в стихах.
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С наступающим Крещеньем,
С праздником большим и светлым,
Забывайте все обиды,
Станет мир пускай приветлив.
Я желаю вам здоровья,
Телу, сердцу и душе,
Счастья, радости, удачи
Вам на новом рубеже.
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С наступающим Крещением,
Праздником добра и света,
Верой крепкой, нерушимой
Будет жизнь пускай согрета.
Я желаю, чтоб водичка
Смыла боль былых обид,
Чтобы путь большого счастья
Был для вас всегда открыт.
***
Под тёмным небосводом снег сияет,
И звёзды зажигают фонари,
Крещение Господне наступает,
Святой водица стала до зари.
Душевно помечтай о сокровенном,
В купель, перекрестившись, окунись,
Чтоб в этот чудный вечер, непременно,
Желания заветные сбылись!
***
С наступающим Крещением Господним!
Пусть любовь согреет сердце вмиг,
И растут успехи неуклонно
Без любых сомнений и интриг.
Пусть желанья вскоре воплотятся,
Душа верит только лишь в добро,
Чтобы и жить, и счастьем восхищаться,
Чтоб тебе во всём всегда везло!
***
С Крещением наступающим,
С праздником блистающим,
Вас сердечно поздравляю
И множество прикрас желаю.
Жизнь пускай будет безгрешной,
Печаль смоет зимой снежной.
Пусть семья будет здорова,
Понимать Вас с полуслова.
Вам желаю очищения
И от всех проблем спасения.
Вы своей вере подчинитесь,
В святую прорубь окунитесь.
***
Волнуется Иордан,
Идет Святой Иоанн,
Крестился Христос,
Радость нам принес.
С наступающим чудом.
Пусть все ладно будет.
Пусть душа ликует,
И сердце торжествует.
***
Всем Господнего благословения,
Наступает светлое Крещение.
В храме серьезно молитесь,
И духовностью своею гордитесь.
Давайте по совести на свете жить,
Надеяться, верить, конечно, любить.
Пусть Творец пошлет без исключенья.
В подарок счастье, благо, исцеленье.
***
Пускай в Крещенские морозы
Печали ваши прочь уйдут.
Пусть лишь от счастья будут слезы,
Благие вести пусть придут.
Хочу, чтоб чаще вы смеялись
И не грустили никогда!
Чтобы любовью восхищались,
И были счастливы всегда!
***
В январский день искрится снег,
На солнце золотом играет.
В Крещенье каждый человек
От Бога чуда ожидает.
Пусть светлым будет этот миг,
И сердце радостью взорвется.
Господь пусть вас благословит
И своей милостью коснется!
***
В наступающем Крещении,
Жить желаю во вдохновении,
С неба чтоб звезда светила,
Вас от бед всегда хранила.
В прорубь с головой нырнуть,
Водой крещенской беды отпугнуть,
В праздник чтобы была сила,
Провести все дни красиво.
Вам желаю вовсе не болеть,
С гордостью на жизнь глядеть,
В семье порядок и уют,
И с полуслова Вас поймут.
Что нельзя делать в ночь на Крещение
Накануне Крещения христиане отмечают сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду.
После освящения воды нельзя стирать, убирать, ругаться и выносить что-то из дома. Больше о запретах на Крещение читайте в материале Фактов ICTV.