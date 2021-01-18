Прогноз погоды в Украине на 18 января свидетельствует, что минусовая температура не будет отступать.

На Западе предполагается солнечная погода, однако температура воздуха опустится до -21 ночью, а днем ​​до -15.

На Севере страны синоптики прогнозируют также до -21 ночью, а днем ​​до -15. В то же время в Киеве температура будет держаться на уровне -13 днем.

В восточных областях столбик термометра остановится на уровне -15 ночью и до -11 днем.

На юге страны будет несколько теплее — от -6 до -11 днем ​​и до -16 ночью.

Погода на Крещение

Погода на Крещение в Украине будет облачной с прояснениями, однако прохладной. Во вторник, 19 января, столбик термометра во всех регионах будет с пометкой -, осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют сильные морозы. Днем на юге от -6 до -9, на севере ожидается в среднем-9, -12. В восточных регионах несколько прохладнее -12, -15. На западе прогнозируют -6, -8. В центральных регионах Украины -9, -11.