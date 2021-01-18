Ежегодно 18 января украинцы отмечают Крещенский сочельник. В это время люди завершают праздновать Новый год и начинают готовиться к посту.

Поэтому Крещенский сочельник еще называют Голодной кутьей, или вторым Сочельником.

18 января девушки умывались снегом, чтобы сделать кожу белой и красивой. Ранее верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни, поэтому талую воду долго хранили.

В этот день, как и на Крещение, святят воду. Идя в церковь за святой водой, люди украшают посуду бессмертником или сухими васильками, чтобы Бог миловал от злой напасти.

Если Вам стало немного грустно, что новогодне-рождественские праздники подходят к концу, мы подготовили для вас открытки, чтобы немного улучшить настроение вам и вашим близким.

Вдруг вы решитесь искупаться в реке 19 января, в день Крещения Господнего, у нас есть для вас несколько советов, как правильно купаться на Крещение. Уверены, следуя им, от погружения в ледяную воду вы получили только пользу, а не переохлаждение.