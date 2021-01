Подборка компьютерных игр, которые помогут развить интеллект

Компьютерные игры и мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни человека XXI века. Написаны сотни статей о том, полезны или вредны видеоигры. Информация поступает со всех сторон. Проводят исследования на предмет пользы от компьютерных игр.

Дафни Бавелье, которая исследует адаптацию мозга к изменениям, как по своей природе, так и с помощью тренировок, сравнивает эффект видеоигр с тем, как влияет вино на здоровье человека.

Джейн Макгонигал, дизайнер компьютерных игр, подсчитала, что человечеству необходимо тратить около 21 млрд часов на компьютерные игры каждую неделю. Этот опыт, по словам Джейн, поможет развить навыки, необходимые для преодоления таких проблем, как бедность, изменение климата, глобальные конфликты.

Популярность игр, которые способны развивать память, внимание и стратегическое мышление игрока, с каждым днем ​​только растет. Поэтому разработчики с задором создают все больше подобных программ.

Видеоигра-платформер от первого лица. Игру разработала компания Valve Corpotation. Суть заключается в том, чтобы решить ряд головоломок с помощью устройства Aperture Science. Порталы переносят объекты, в частности главную героиню Челл, между отдаленными точками.

Игра требует логики и рациональности от игроков. Кроме Челл, среди персонажей присутствует также Glados — компьютерная система, прототип искусственного интеллекта, который создал ученый в заброшенной лаборатории. Glados призвана помогать пользователю в прохождении уровней.

Одно из самых популярных приложений для улучшения умственных способностей. Доступна подписка на месяц, в ином случае вы сможете играть три раза в день. Так называемый умственный фитнес в любом случае не пройдет зря. Программы доступны для IOS и Andoid.

Программа адаптируется к каждому по возрасту, уровню знаний, сильным и слабым сторонам пользователя.

Это приложение для умственных занятий имеет одну цель — развить навыки концентрации внимания, ораторские умения, быстрое принятие решений. Каждый получает индивидуальную программу тренировок и подсказок, чтобы достичь максимального результата.

Программа доступна для загрузки на IOS- и Android-устройствах. Также обучение проводится только на английском языке. Загрузив Elevate, вы получите более 30 игр, детальный анализ производительности, а также календарь нагрузок.

Игры разработаны совместно со специалистами в области когнитивного обучения на основе научных исследований алгоритмов тренировки мозга, а также исследований функций памяти.

Это прекрасный вариант для тех, кто хочет освоить начальный уровень программирования. Для прохождения игры пользователям нужно запоминать коды JavaScript. По сюжету игрок — волшебник, который должен выполнять задачи с помощью заклинаний на языке программирования.

We enjoyed @CodeCombat today! Ss were empowered to begin experimenting with Python in this gamified environment that makes it easy to get started! pic.twitter.com/ohC6iQxHrw

— Jen Pearson ???? M. Edtech (@1hightechteach) December 15, 2020