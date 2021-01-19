В Украине 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Его еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.
Он связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.
По древней традиции на Крещение освящают воду, которая обладает целительной силой, а также окунаются в проруби – чтобы быть здоровыми весь год.
День ангела 19 января
Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.
Приметы на 19 января:
- Звездная ночь на Крещение – будет много орехов и ягод.
- Идет пушистый снег – в целом к урожайному году.
- Ясно и холодно на Богоявление – к засушливому лету, если снег и пасмурно – к обильному урожаю.
- Идет снег во время освящения воды – примета, что будут хорошо роиться пчелы.
Что нельзя делать 19 января:
- Под особым запретом стирка, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день освящается самим небом.
- Шить и вышивать.
- Ссориться и плакать.
- Давать деньги в долг.
- Употреблять алкоголь перед купанием в проруби.
- Подавать к столу четное количество блюд. По традиции ставят семь или девять.
- Гадать категорически запрещено – только накануне, 18 января.
Больше о запретах на Крещение – в материале на Фактах ICTV.