В Украине 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Его еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.

Он связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.

По древней традиции на Крещение освящают воду, которая обладает целительной силой, а также окунаются в проруби – чтобы быть здоровыми весь год.

День ангела 19 января

Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

Приметы на 19 января:

Звездная ночь на Крещение – будет много орехов и ягод.

Идет пушистый снег – в целом к урожайному году.

Ясно и холодно на Богоявление – к засушливому лету, если снег и пасмурно – к обильному урожаю.

Идет снег во время освящения воды – примета, что будут хорошо роиться пчелы.

Что нельзя делать 19 января:

Под особым запретом стирка, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день освящается самим небом.

Шить и вышивать.

Ссориться и плакать.

Давать деньги в долг.

Употреблять алкоголь перед купанием в проруби.

Подавать к столу четное количество блюд. По традиции ставят семь или девять.

Гадать категорически запрещено – только накануне, 18 января.

Больше о запретах на Крещение – в материале на Фактах ICTV.