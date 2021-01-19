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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Крещение Господне или Богоявление: какой праздник 19 января

В Украине 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Его еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.

Он связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.

По древней традиции на Крещение освящают воду, которая обладает целительной силой, а также окунаются в проруби – чтобы быть здоровыми весь год.

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Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

Приметы на 19 января:

  • Звездная ночь на Крещение – будет много орехов и ягод.
  • Идет пушистый снег – в целом к урожайному году.
  • Ясно и холодно на Богоявление – к засушливому лету, если снег и пасмурно – к обильному урожаю.
  • Идет снег во время освящения воды – примета, что будут хорошо роиться пчелы.

Что нельзя делать 19 января:

  • Под особым запретом стирка, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день освящается самим небом.
  • Шить и вышивать.
  • Ссориться и плакать.
  • Давать деньги в долг.
  • Употреблять алкоголь перед купанием в проруби.
  • Подавать к столу четное количество блюд. По традиции ставят семь или девять.
  • Гадать категорически запрещено – только накануне, 18 января.

Больше о запретах на Крещение – в материале на  Фактах ICTV.

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