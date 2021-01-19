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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Когда будет растущая Луну в феврале 2021

Лунный календарь на февраль свидетельствует, что растущая Луна будет 15 дней.

Растущая Луна в феврале будет с 12 до 26 число.

В то же время убывающая Луна в течение февраля будет 11 дней — с 1 по 10 февраля и 28 февраля.

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Дни во время растущей Луны будут преимущественно хорошими. Любые начинания получат хорошую энергетическую поддержку.

Также в этот период стоит строить планы на будущее и начинать новое дело.

Особенно благоприятными днями будет 2, 3 и 17 февраля.

Лунный календарь на год

Лунный календарь на 2021 год свидетельствует, что в течение года будет много благоприятных и производительных дней.

Подробнее о циклических изменениях фаз Луны и лунных дней можно прочитать в лунном календаре на 2021 год.

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