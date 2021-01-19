Крещение 2021: короткие красивые поздравления

19 января украинцы будут отмечать Крещение Господне, этот праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Зачастую его называют Богоявлением или просто — Крещением, а главной традицией уже много лет остается святить воду и купаться в проруби.

Самые смелые прыгнут в прорубь, чтобы смыть с себя болезни и грехи, другие — присоединятся к ярким народным гуляниям, а Факты ICTV подготовили красивые лаконичные поздравления для всех, кто хочет порадовать своих близких и друзей в этот светлый день.

Короткие поздравления с Крещением в стихах:

***

Вас с Крещеньем поздравляю,

Счастья и добра желаю,

Богатырского здоровья,

А еще удач с любовью.

Пусть всегда во всем везет

Вам на сотню лет вперед.

***

С Крещением Господним всю вашу семью,

Никогда пусть не коснется вас ненастье,

Пускай печали, беды, горечи уйдут,

Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

***

С Крещением Господним,

С чудесным этим торжеством.

Вас поздравляю я сегодня,

Пусть жизнь наполнится добром.

Пусть Бог подарит Вам спасенье,

Любовь, надежду, вдохновенье.

***

Пусть в день Крещения все ангелы услышат,

Молитву, что тихо сердце говорит.

Пусть в чудный день здоровье и удача,

Наполнит дом, убережет от плача.

Подарит тихо всем улыбки,

Водою смоет грустные ошибки.

***

Сегодня Крещение.

Праздник великий.

Дарует прощение

Господь многоликий.

Пусть будут дела

Вашим мыслям под стать.

И пусть вам дарует

Господь благодать!

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

В прозе:

Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.

***

Поздравляю вас с великим морозным праздником Крещения Божьего. Желаю, чтобы ваши помыслы и поступки всегда были такими же кристально чистыми, как и священная вода.

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Поздравляю тебя с праздником Господнего Крещения и желаю, чтобы суровые крещенские морозы и холодная вода в речке только укрепили твое здоровье, твою волю и стремление к успеху.

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Поздравляю с Крещением Господним искренне и от всей души! Пусть этот день станет поводом отпустить в свободное плавание грустные мысли, пусть святая вода смоет все твои грехи. Желаю гармонии и любви в сердце!