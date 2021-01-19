Крещение 2021: короткие красивые поздравления

19 января украинцы будут отмечать Крещение Господне, этот праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Зачастую его называют Богоявлением или просто — Крещением, а главной традицией уже много лет остается святить воду и купаться в проруби.
Самые смелые прыгнут в прорубь, чтобы смыть с себя болезни и грехи, другие — присоединятся к ярким народным гуляниям, а Факты ICTV подготовили красивые лаконичные поздравления для всех, кто хочет порадовать своих близких и друзей в этот светлый день.
Короткие поздравления с Крещением в стихах:
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Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,
Богатырского здоровья,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всем везет
Вам на сотню лет вперед.
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С Крещением Господним всю вашу семью,
Никогда пусть не коснется вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.
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С Крещением Господним,
С чудесным этим торжеством.
Вас поздравляю я сегодня,
Пусть жизнь наполнится добром.
Пусть Бог подарит Вам спасенье,
Любовь, надежду, вдохновенье.
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Пусть в день Крещения все ангелы услышат,
Молитву, что тихо сердце говорит.
Пусть в чудный день здоровье и удача,
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит тихо всем улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.
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Сегодня Крещение.
Праздник великий.
Дарует прощение
Господь многоликий.
Пусть будут дела
Вашим мыслям под стать.
И пусть вам дарует
Господь благодать!
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На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
В прозе:
Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.
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Поздравляю вас с великим морозным праздником Крещения Божьего. Желаю, чтобы ваши помыслы и поступки всегда были такими же кристально чистыми, как и священная вода.
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Поздравляю тебя с праздником Господнего Крещения и желаю, чтобы суровые крещенские морозы и холодная вода в речке только укрепили твое здоровье, твою волю и стремление к успеху.
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Поздравляю с Крещением Господним искренне и от всей души! Пусть этот день станет поводом отпустить в свободное плавание грустные мысли, пусть святая вода смоет все твои грехи. Желаю гармонии и любви в сердце!