Крещение Господне или, как его еще называют, Благовещение, празднуют 19 января. Факты ICTV подготовили открытки с Крещением Господним 19 января — лучшие поздравления.

Это христианский праздник, который напоминает о том, что в этот день Христос крестился в реке Иордан. Важную роль сыграл в этом пророк Иоанн Предтеча — именно он крестил Спасителя.

В тот день с неба в виде голубя к Иисусу спустился Дух Святой, потому этот праздник также называют и Богоявление. Это чудо описал Евангелист Лука.

Раскрылось небо, и Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь, и услышался голос с небес, говорящий: Ты Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение!

После крещения Иисус Христос пошел в пустыню, где постился сорок дней. Лукавый аж три раза искушал его, но удовлетворить хитростью свои желания так и не смог.

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Крещение Господне празднуют со времен, когда жили апостолы. Тогда Крещение и Рождество были единым праздником.

В этот день вся вода считается святой и самые смелые ребята прыгают в прорубь. Считается, что такой ритуал защитит от всех болезней в течение года.

Поздравление с Крещением открытки: