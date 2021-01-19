На Крещение, 19 января, Украина будет находиться в зоне антициклона Dragica, поэтому существенных осадков не ожидается. Только на Западе возможен небольшой снег.

Ночью и утром прогнозируют -17 -24, а днем ​​-9 -15.

В частности, на Севере и Востоке страны — от -13 до -15, в центральных областях -11 -13.

В южных регионах — в диапазоне -7 -12, а в западных — температура воздуха составит -10 -12, однако на Закарпатье в течение дня -5 -7.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью до -20, а днем ​​-13 -15 градусов.

Когда ждать потепления

В прогнозе погоды на неделю в Украине синоптики прогнозируют значительное потепление с 22 января.

Морозы начнут постепенно спадать с 20 числа, 21 января уже предполагается оттепель, а на следующий день — везде “плюсы”.