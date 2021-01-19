Прикольные смс-поздравления с Крещением 2021

19 января в Украине ежегодно празднуют Крещение. Главным обычаем в этот день является купание в проруби. Эта традиция была начата еще в XIX веке, а популярность приобрела в конце ХХ века.
Этот праздник является важным для всех православных людей. Они верят, что в этот день вода становится святой, и ею можно смыть все грехи.
Факты ICTV собрали для вас самые интересные и самые прикольные смс-поздравления в стихах и прозе, которыми вы можете порадовать родных, друзей и коллег.
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Поздравляю с Крещением! Пусть в вашем доме всегда будет мир и покой, счастье и хорошее настроение! Пусть Иисус, наблюдая за вами с небес, регулярно одаряет денежным дождем и многочисленными сюрпризами! Пусть ангелы оберегают от малейших неприятностей! И пусть все у вас будет в сто раз лучше, чем у соседа!
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Поздравляю с Крещением! Хочу пожелать быть здоровее и красивее всех. А еще желаю в проруби поймать незамороженную Золотую рыбку, чтобы она выполнила все твои желания!
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Трещат морозы за окном и на календаре – Крещение Господнее. Плюхнитесь сегодня в прорубь или сделайте в ванной скромный Иордан, окропите тело и душу водой, сегодня она святая. С Крещением!
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Сегодня – Крещение Господнее! Пусть этот праздник отгонит от тебя коронавирус, другие все болезни и печали. Лишь водой умойся ты святой. С праздником тебя!
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С Крещением! Желаю в 2021 году не падать на мороз, но на века заморозить свою неудачу. Ничего не бойся, но нагоняй страху на своих недоброжелателей. Желаю не грешить перед Богом, а только шалить по мелочам. Желаю благословения Божьего и чувства невесомости от счастья.
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В светлый крещенский день хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. С Богом и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.
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Поздравляем всех с Крещеньем –
Со святым Богоявленьем!
Счастья, мира и тепла,
Чтобы спорились дела,
Чтоб в крещенские морозы
В сердце расцветали розы!
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Вот крещенье на дворе,
Девки мерзнут на горе.
А моржи все во пруду –
Изгибаются в дугу.
В воду окунись три раза,
Любая убежит зараза,
У меня сегодня настроенье –
Поздравлю вас с Крещеньем!
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На Крещенье не зевай
Попу в прорубь окунай,
Чтоб до нового Крещенья
Оставались ощущения!
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Я с прекрасным настроеньем
Поздравляю всех с Крещеньем!
В прорубь прыгни хоть разок,
Будешь освящен годок!
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