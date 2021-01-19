Прикольные смс-поздравления с Крещением 2021

19 января в Украине ежегодно празднуют Крещение. Главным обычаем в этот день является купание в проруби. Эта традиция была начата еще в XIX веке, а популярность приобрела в конце ХХ века.

Этот праздник является важным для всех православных людей. Они верят, что в этот день вода становится святой, и ею можно смыть все грехи.

Факты ICTV собрали для вас самые интересные и самые прикольные смс-поздравления в стихах и прозе, которыми вы можете порадовать родных, друзей и коллег.

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Поздравляю с Крещением! Пусть в вашем доме всегда будет мир и покой, счастье и хорошее настроение! Пусть Иисус, наблюдая за вами с небес, регулярно одаряет денежным дождем и многочисленными сюрпризами! Пусть ангелы оберегают от малейших неприятностей! И пусть все у вас будет в сто раз лучше, чем у соседа!

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Поздравляю с Крещением! Хочу пожелать быть здоровее и красивее всех. А еще желаю в проруби поймать незамороженную Золотую рыбку, чтобы она выполнила все твои желания!

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Трещат морозы за окном и на календаре – Крещение Господнее. Плюхнитесь сегодня в прорубь или сделайте в ванной скромный Иордан, окропите тело и душу водой, сегодня она святая. С Крещением!

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Сегодня – Крещение Господнее! Пусть этот праздник отгонит от тебя коронавирус, другие все болезни и печали. Лишь водой умойся ты святой. С праздником тебя!

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С Крещением! Желаю в 2021 году не падать на мороз, но на века заморозить свою неудачу. Ничего не бойся, но нагоняй страху на своих недоброжелателей. Желаю не грешить перед Богом, а только шалить по мелочам. Желаю благословения Божьего и чувства невесомости от счастья.

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В светлый крещенский день хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. С Богом и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.

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Поздравляем всех с Крещеньем –

Со святым Богоявленьем!

Счастья, мира и тепла,

Чтобы спорились дела,

Чтоб в крещенские морозы

В сердце расцветали розы!

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Вот крещенье на дворе,

Девки мерзнут на горе.

А моржи все во пруду –

Изгибаются в дугу.

В воду окунись три раза,

Любая убежит зараза,

У меня сегодня настроенье –

Поздравлю вас с Крещеньем!

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На Крещенье не зевай

Попу в прорубь окунай,

Чтоб до нового Крещенья

Оставались ощущения!

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Я с прекрасным настроеньем

Поздравляю всех с Крещеньем!

В прорубь прыгни хоть разок,

Будешь освящен годок!

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