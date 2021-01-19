Крещение или Иордан христиане, придерживающиеся Юлианского календаря, отмечают 19 января.
Крещение Господне или Богоявление — празднование одного из самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Первое Крещение произошло на реке Иордан, когда Иисусу было 30 лет. Обряд проводил пророк Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Крестителем.
Одной из главных традиций Крещения Господнего является купание в ледяной воде для очищения души и тела. Считается, что 19 января она имеет особую силу исцеления.
Поздравление с Крещением — отличный способ показать близким свою любовь и заботу. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с этим светлым праздником.
Поздравления с Крещением в стихах:
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С Крещением Господним, с добрым днем!
С теплом, что наполняет светлый дом!
Пусть растворятся в ледяной воде
Грехи и больше не всплывут нигде!
Желаю дружно и спокойно жить,
Родных и близких искренне любить,
Просящим бескорыстно помогать
И все недуги быстро побеждать!
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С Крещением Господним Вас, друзья!
Пусть добрый ангел с Вами будет,
Желаю Вам я в этот день:
Забыть все старые обиды,
Сказать прости, сказать прощаю,
И вспомнить добрые дела.
А вот о грустном, дорогие,
Желаю Вам не думать никогда.
Любви, добра, надежды, веры,
Мгновений светлых каждый день,
Ну и конечно же здоровья,
На много-много лет вперед!
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С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
***
Пусть крещенские морозы
Унесут беду и слезы
И добавят в жизнь веселья,
Счастья, радости, везенья!
Будьте к празднику готовы —
Очень веселы, здоровы,
Чтобы в проруби купаться
И здоровеньким остаться!
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Поздравления с Крещением в прозе:
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Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!
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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками — Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!
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Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.
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С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!
Поздравление с Крещением в СМС:
Поздравляю с Господним Крещеньем!
И морозы пускай не страшат!
Этот день знаменит освященьем,
Мы — чисты, и всем легче дышать!
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С днем Крещения великим!
И с водичкою святой!
Счастья и здоровья близким
И поклон нижайший мой!
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С Крещением, друзья!
С великим днем!
Желаю жить любя,
Чтоб нипочем
Любые стали беды, а печаль
Ушла бесследно в голубую даль!
***
Погляди в свое окно!
К нам крещение пришло!
Поздравляем весь народ!
Хор пускай вам песнь споет,
А священная вода,
Несмотря на холода,
От болезней лечит разных!
Вы попробуйте! Прекрасно!
Церковные праздники в 2021 году
Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, дата которого 2021 году приходится на 2 мая.
Полный календарь церковных праздников на 2021 читайте в материале.