Ну и конечно же здоровья,

Желаю Вам не думать никогда.

А вот о грустном, дорогие,

Желаю Вам я в этот день:

Пусть добрый ангел с Вами будет,

***

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

***

Пусть крещенские морозы

Унесут беду и слезы

И добавят в жизнь веселья,

Счастья, радости, везенья!

Будьте к празднику готовы —

Очень веселы, здоровы,

Чтобы в проруби купаться

И здоровеньким остаться!

Читайте: Церковный календарь на январь 2021

Поздравления с Крещением в прозе:

***

Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!

***

Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками — Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

***

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.

***

С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!

Поздравление с Крещением в СМС:

Поздравляю с Господним Крещеньем!

И морозы пускай не страшат!

Этот день знаменит освященьем,

Мы — чисты, и всем легче дышать!

*** С днем Крещения великим!

И с водичкою святой!

Счастья и здоровья близким

И поклон нижайший мой!

*** С Крещением, друзья!

С великим днем!

Желаю жить любя,

Чтоб нипочем

Любые стали беды, а печаль

Ушла бесследно в голубую даль! *** Погляди в свое окно!

К нам крещение пришло!

Поздравляем весь народ!

Хор пускай вам песнь споет, А священная вода,

Несмотря на холода,

От болезней лечит разных!

Вы попробуйте! Прекрасно!

Церковные праздники в 2021 году

Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, дата которого 2021 году приходится на 2 мая.

Полный календарь церковных праздников на 2021 читайте в материале.