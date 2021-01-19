Крещение 2021: киевляне массово купались, несмотря на карантин и мороз

На праздник Крещения, 19 января, киевляне не нарушают традиций и ныряют в проруби.
Несмотря на локдаун в Украине, который продлится до 24 января, жители столицы присоединились к традиции и массовому нырянию в проруби на праздник.
В Дарницком районе города Киева люди купались в озере в парке Партизанской славы. Там оборудовали специальное место для ныряния, обогрева и раздевание.
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В Гидропарке также многие киевляне присоединились к традиции на Крещение несмотря на карантин из-за коронавирус и мороз. Большинство украинцев придерживались правил и были одеты в защитные маски.
Однако там для желающих не было специально оборудованного места для купания.
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На озере Тельбин, что в Днепровском районе, также было не мало людей. Там сделали прорубь, в которой могли нырять все желающие.
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Запреты на Крещение
Накануне Крещения христиане отмечают Сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду. После освящения воды нельзя стирать и убирать — все домашние дела хозяйки заканчивали до вечера.
Также среди запретов на Крещение существует и следующие правила: нельзя ругаться, занимать деньги и давать что-то из дома, думать о плохом.
Кроме этого, гадать на Крещение запрещено — это может привести к несчастьям в доме.