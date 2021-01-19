Резкое потепление в Украине следует ожидать уже 20-22 января. Его принесут теплые воздушные массы с Атлантики.

— Следует знать, что именно 20-22 января в Украине будет распоряжаться уже другая воздушная масса — теплая, атлантическая — со значительными скачками атмосферного давления и температуры, — написала синоптик Наталья Диденко в соцсети.

По ее словам, в Киеве ночью 20 числа еще может быть мороз до -15 -18, однако днем 21 января появятся даже небольшие “плюсы”.

Диденко прогнозирует, что снег и лед на водоемах начнут таять, а на выходных действительно “запахнет весной”.

Погода в феврале 2021 в Украине

Синоптики прогнозируют, что в феврале 2021 года будет много снегопадов, а морозы — не такие сильные, как в январе.

До -9 градусов возможно ночью, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.

Источник: Наталка Діденко