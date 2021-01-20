Ежегодно по православному календарю 20 января христиане чтят память Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.
Праздник еще называют Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Предтечей его называют потому, что именно он в своих проповедях говорил о пришествии Мессии, сына Божьего Иисуса Христа.
Именины 20 января празднуют Иван, Василий, Афанасий.
Также 20 января в Украине отмечают День Автономной республики Крым. Дата эту выбрали потому, что 20 января 1991 года жители полуострова во время референдума заявили о желании восстановить Крымскую автономию.
Народные приметы на 20 января:
- Если с сегодняшнего дня целую неделю держаться морозы, то вскоре можно ждать оттепели.
- Если в этот день полнолуние, то весной будет сильное наводнение.
- Метель 20 января — к ветру и снегу на Масленицу.
- Если ясный день 20 января, то будет засушливая погода летом.
Что нельзя делать 20 января:
- Нельзя умываться, поскольку есть риск, что через некоторое время вас могут обмануть.
- Нельзя принимать подарки от чужих людей и подбирать найденные вещи.
- Нельзя употреблять алкоголь и выполнять тяжелую физическую работу.
Хотя второй месяц зимы уже скоро подходит к концу, все же в календаре праздников на январь 2021 еще есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Посмотреть их можно в нашем материале.