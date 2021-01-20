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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Иоанна Крестителя: какой праздник 20 января

Ежегодно по православному календарю 20 января христиане чтят память Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Праздник еще называют Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Предтечей его называют потому, что именно он в своих проповедях говорил о пришествии Мессии, сына Божьего Иисуса Христа.

Именины 20 января празднуют Иван, Василий, Афанасий.

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Также 20 января в Украине отмечают День Автономной республики Крым. Дата эту выбрали потому, что 20 января 1991 года жители полуострова во время референдума заявили о желании восстановить Крымскую автономию.

Народные приметы на 20 января:

  • Если с сегодняшнего дня целую неделю держаться морозы, то вскоре можно ждать оттепели.
  • Если в этот день полнолуние, то весной будет сильное наводнение.
  • Метель 20 января — к ветру и снегу на Масленицу.
  • Если ясный день 20 января, то будет засушливая погода летом.

Что нельзя делать 20 января:

  • Нельзя умываться, поскольку есть риск, что через некоторое время вас могут обмануть.
  • Нельзя принимать подарки от чужих людей и подбирать найденные вещи.
  • Нельзя употреблять алкоголь и выполнять тяжелую физическую работу.

Хотя второй месяц зимы уже скоро подходит к концу, все же в календаре праздников на январь 2021 еще есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Посмотреть их можно в нашем материале.

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