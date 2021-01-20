Маску снимать не надо: Apple запатентовал новую технологию Face ID

Американская корпорация Apple получила патент на новую технологию Face ID с использованием тепловой карты лица.

Нововведение предусматривает считывания тепла с лица пользователя. Такая технология повысит безопасность, а также позволит сканировать лица, даже если вы в маске. Во времена карантина то, что надо.

Алгоритм работы нового поколения Face ID:

Камера TrueDepth получает данные лица; Проектирует на лицо пользователя более 30 тыс. невидимых точек и анализирует их; Таким образом создается структурная карта лица, а также его изображение в инфракрасном спектре.

В некоторых случаях в процессе идентификации лица камера не распознает пользователя из-за окклюзии — когда один объект, например шарф, очки, маска, перекрывает другой — лицо. Новая технология Face ID будет учитывать этот момент. Процесс распознавания станет более доступным, быстрым, а главное — безопасным.

Биометрическая аутентификация

Одним из примеров биометрического процесса аутентификации является распознавание пользователя по отпечаткам пальцев. Для этого разработчики используют специальный датчик. Face ID — это еще один биометрический процесс, который позволяет миллионам пользователей быстрее и удобнее получать доступ к своим устройствам без ввода дополнительних кодов или паролей.

Face ID может запоминать изменения в лице благодаря нейронным сетям, которые расположены в процессоре устройства. Впервые технология появилась в iPhone X.

Источник: PatentlyAple