Погода в Украине 20 января будет морозной, с осадками в некоторых регионах.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +2° днем ​​и до -12° ночью. Снег с дождем ожидается в Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах.

В южных регионах синоптики прогнозируют от -1° до -9° днем, а ночью — до -16°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -15° днем, а минимальная температура ночью опустится до -22°.

В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -12° днем, а ночью температура опустится до до -19°.

В Киеве 20 января будет морозно, днем ​​ожидается до -9°, ночью столбики термометров покажут -19°.

Какой будет погода в феврале 2021

Синоптики прогнозируют, что погода в феврале 2021 года будет достаточно снежной. А вот морозы ожидаются меньше, чем в январе.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.