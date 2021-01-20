PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Снег с дождем и до -22 ночью: погода в Украине на 20 января (КАРТА)

Погода в Украине 20 января будет морозной, с осадками в некоторых регионах.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +2° днем ​​и до -12° ночью. Снег с дождем ожидается в Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах.

В южных регионах синоптики прогнозируют от -1° до -9° днем, а ночью — до -16°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -15° днем, а минимальная температура ночью опустится до -22°.

Читайте
Когда в Украину вернется тепло: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -12° днем, а ночью температура опустится до до -19°.

В Киеве 20 января будет морозно, днем ​​ожидается до -9°, ночью столбики термометров покажут -19°.

погода 20 січня

Какой будет погода в феврале 2021

Синоптики прогнозируют, что погода в феврале 2021 года будет достаточно снежной. А вот морозы ожидаются меньше, чем в январе.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка