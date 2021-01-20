Для инаугурации президента США Джо Байдена его жена и первая леди Джилл Байден, вице-президент Штатов Камала Харрис, бывшая первая леди США Мишель Обама и кандидат на пост президента США в 2016 году Хиллари Клинтон выбрали одежду в фиолетовых тонах.

Дизайнер Джонатан Коэн объяснил, что фиолетовый представляет собой сочетание двух цветов — красного и синего. Он символизирует единство.

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Также такое сочетание указывает на то, что в этот день красные и синие (так в США называют республиканцев и демократов, — Ред.) объединяются как нация.

Некоторые также отмечает, что фиолетовый является символом избирательного права женщин.

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Вице-президентом стала Камала Харрис — первая женщина в истории Штатов на этом посту.

Из-за пандемии формат церемонии несколько изменили, на мероприятии было ограниченное количество людей. Национальный гимн США на инаугурации исполнила американская певица Леди Гага.

Также на церемонии выступила певица Дженнифер Лопес, которая спела спокойную песню, посвященную Америке.