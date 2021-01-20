Избранный президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден и их собаками Мейджор и Чемп 20 января официально переедет в Белый дом.

Домашним любимцам Байдена уже создали фан-аккаунты в социальных сетях, к которым присоединились около 70 тыс. пользователей.

В 2018 году Байдены забрали немецкую овчарку Мейджор из приюта. А Чемп — также немецкая овчарка. Он присоединился к семье в 2008 году.

Woof! Woof! Paws for a second & read this tweet???? My name is Champ, I was named after something Grandpa used to tell Dad. He used to tell him, “Champ, when you get knocked down, you get back up.” First dogs #DOTUS #FirstDogs #biden #majorbiden #WhiteHouseDogs #chanpbiden pic.twitter.com/xdRYX6New9 — FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) November 10, 2020

Более 100 лет жить в Белом доме с животными было традицией, пока ее не прервал Дональд Трамп.

Факты ICTV подготовили список самых известных зверей, которые когда-то жили в Белом доме вместе с президентами США.

Леди-бой

Эрдельтерьер 29-го президента США Уоррена Гардинга стал первым из звездных любимцев, которого массово освещали медиа. Новости из жизни пса даже печатали в отдельной колонке газет.

Леди-бой участвовал в праздновании Пасхи и других праздников. Также у него был собственный стул в Белом доме

Макарони

В Белом доме было место не только для собак, кошек и птичек, но и даже для пони.

Пони Макарони подарил дочери президента Джона Кеннеди Кэролайн вице-президент Линдон Джонсон.

Макарони получал собственную почту, а также он стал звездой на обложке журнала Life.

Мисс Бизли и Барни

У 43-го президента США Джорджа Буша также были свои любимцы — два шотландских терьера.

Они появлялись в видеороликах по случаю Рождества. Часто президент выгуливал Барни на свежем воздухе.

Бо и Сани

Бо и Сани (португальские водяные собаки) стали любимцами страны во время президентства Барака Обамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

Обама разрешил своим дочерям взять в Белый дом двух щенков. Бо подарил семье сенатор Тед Кеннеди, а Сани появилась в 2013 году.

Мишель Обама рассказывала, что все постоянно хотят их увидеть и сфотографироваться.

Бадди и Сокс

Билл Клинтон устроился в Белом доме вместе с котом Соксом, которого еще в 1991 году завела дочь Клинтона Челси. Уже во время проживания в резиденции он завел лабрадора по кличке Бадди.

Но животные не подружились. Клинтон как-то обмолвился, что ему проще помирить израильтян с палестинцами, чем заставить дружить двух любимцев.

Фала

Еще один знаменитый житель Белого дома — скотч-терьер Фала, хозяином которого был Франклин Рузвельт.

Однажды он забыл Фалу на Алеутских островах и отправил за ним военный корабль. Рузвельта обвинили в растрате государственных средств, на что он ответил:

— Вы можете критиковать меня, мою семью, но вы не можете критиковать мою маленькую собачку. Все эти обвинения в трате денег разбередили ее маленькую душу.

В 1942 году в рамках кампании помощи фронту Фала пожертвовал свои игрушки. Также о собаке было снято несколько фильмов, Фала даже имеет собственный памятник рядом с памятником своему хозяину в Вашингтоне.

Домашние животные играют важную роль — они делают президентов более понятными для американцев, ведь многие держат дома собаку или кота. Также это делает их образы более человечными и показывает их вне основных обязанностей главнокомандующего.