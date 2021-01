Избранный президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден и их собаками Мейджор и Чемп 20 января официально переедет в Белый дом.

Домашним любимцам Байдена уже создали фан-аккаунты в социальных сетях, к которым присоединились около 70 тыс. пользователей.

В 2018 году Байдены забрали немецкую овчарку Мейджор из приюта. А Чемп — также немецкая овчарка. Он присоединился к семье в 2008 году.

Woof! Woof! Paws for a second & read this tweet???? My name is Champ, I was named after something Grandpa used to tell Dad. He used to tell him, “Champ, when you get knocked down, you get back up.”

First dogs #DOTUS #FirstDogs #biden #majorbiden #WhiteHouseDogs #chanpbiden pic.twitter.com/xdRYX6New9

— FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) November 10, 2020