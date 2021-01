В Китае в рекордные сроки строят огромный карантинный центр на 4 тыс. человек из-за крупнейшей за последние месяцы вспышки коронавируса.

Центр расположен на окраине Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй, которая окружает Пекин.

В новый карантинный центр будут отправлять контактных лиц пациентов с подтвержденным Covid-19, ведь в рамках программы власти отслеживают и тестируют контакты.

Сначала власти планировали разместить там 3 тыс. человек, но затем количество увеличили до 4160.

Строительство началось 13 января. Более 4 тыс. строителей работали “шесть дней и ночей”, чтобы завершить первый этап. В каждом отдельном боксе, площадью 18 квадратных метров, будет своя ванная комната, стол, стулья, кровать, Wi-Fi и телевизор.

