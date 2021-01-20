В Китае в рекордные сроки строят огромный карантинный центр на 4 тыс. человек из-за крупнейшей за последние месяцы вспышки коронавируса.

Центр расположен на окраине Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй, которая окружает Пекин.

В новый карантинный центр будут отправлять контактных лиц пациентов с подтвержденным Covid-19, ведь в рамках программы власти отслеживают и тестируют контакты.

Читайте Китай впервые с мая 2020 зафиксировал смерть от коронавируса

Сначала власти планировали разместить там 3 тыс. человек, но затем количество увеличили до 4160.

Строительство началось 13 января. Более 4 тыс. строителей работали “шесть дней и ночей”, чтобы завершить первый этап. В каждом отдельном боксе, площадью 18 квадратных метров, будет своя ванная комната, стол, стулья, кровать, Wi-Fi и телевизор.

China is rushing to build a massive quarantine camp that can house more than 4,000 people, after an outbreak of Covid-19 this month that has left tens of millions of people under strict lockdown. https://t.co/MLMdPjDUki — CNN (@CNN) January 20, 2021

Также из-за распространения Covid-19 в Китае ввели частичный локдаун. Местные власти запретили 1,6 млн человек выезжать из района, пока те не получат специальное разрешение и не сдадут отрицательный ПЦР-тест за последние три дня. Запрещены собрания для более 50 человек, а ученики первых классов должны перейти на дистанционное обучение.

По состоянию на 20 января в провинции Хэбэй Covid-19 выявлено у 818 местных жителей, зарегистрировано более 200 бессимптомных случаев. В то же время в Китае обнаружили 103 новых случая, из них 7 — в столице, в том числе 6 — в районе Даксинг.

19 января, в провинции Цзилинь обнаружен новый эпицентр распространения Covid-19 — 118 новых больных. В связи с этим власти страны призвали граждан по возможности ограничить передвижения по стране.