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Как добавить свою музыку в TikTok
Факты / Lifestyle
Как добавить свою музыку в TikTok

Как добавить свою музыку в TikTok

TikTok — популярное среди молодежи приложение для создания коротких клипов. Добавить свою песню в TikTok можно напрямую с телефона или через программу Inshot. Как в TikTok добавить свою музыку — пошаговую инструкцию подготовили Факты ICTV.

Шаг 1. Создайте новое видео в Inshot 

Зайдите в программу Inshot и выберите кнопку Create new Video. 

Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ

Выберите клип из галереи телефона и добавьте его, нажав галочку в нижнем правом углу экрана.

Шаг 2. Уберите звук

Отключите звуковую дорожку на видео. Для этого зайдите на вкладку Громкость и сведите звучание к нулю. 

  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
Как добавить свою музыку в TikTok / 2 фотографии

Шаг 3. Загрузите нужное аудио

Добавьте свою музыку в приложение. Нажмите на иконку Музыка, найдите в библиотеке нужный трек и выберите Использовать.

  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
Как добавить свою музыку в TikTok / 3 фотографии

Шаг 4. Оформите аудио

Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ

Установите нужную продолжительность песни, а также нужное время воспроизведения. 

Сохраните изменения в телефоне. 

Шаг 5. Загрузите ролик в TikTok

Зайдите в TikTok и авторизуйтесь в своем профиле. 

Нажмите на иконку Плюс внизу экрана и загрузите нужный файл из галереи.

  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ
Как добавить свою музыку в TikTok / 2 фотографии

Шаг 6. Оформите визуал

При необходимости подрежьте клип или добавьте эффекты. Нажмите Далее.

Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ

Пропишите хештеги — это поможет поднять видео в рекомендациях и привлечь новых зрителей. 

При желании сделайте отметку с другими пользователями (просто введите их ники через @).

Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 7. Опубликуйте клип

После введения всех настроек, нажмите Опубликовать.

Готово! Ваше видео теперь есть в TikTok. 

Как добавить свою песню напрямую с телефона

В новом обновлении TikTok добавить свою музыку напрямую с телефона возможно не со всех Андроид или iPhone. Но все же вы можете попробовать этот метод. 

Шаг 1. Зайдите в приложение на телефоне и авторизуйтесь в своем профиле. 

Шаг 2. Создайте новый файл. Для этого нажмите иконку Плюс внизу экрана. 

Шаг 3. Снимите ролик, зажав красный круг по центру экрана. Нажмите Добавление музыки.

Шаг 4. В новом окне выберите Звуки. Найдите нужный трек, наложите его на видео, сохраните. 

Шаг 5. Оформите клип, пропишите хештеги и опубликуйте его. 

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