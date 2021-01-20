Как добавить свою музыку в TikTok — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Создайте новое видео в Inshot
Шаг 2. Уберите звук
Отключите звуковую дорожку на видео. Для этого зайдите на вкладку Громкость и сведите звучание к нулю.
Шаг 3. Загрузите нужное аудио
Добавьте свою музыку в приложение. Нажмите на иконку Музыка, найдите в библиотеке нужный трек и выберите Использовать.
Шаг 4. Оформите аудио
Шаг 5. Загрузите ролик в TikTok
Зайдите в TikTok и авторизуйтесь в своем профиле.
Нажмите на иконку Плюс внизу экрана и загрузите нужный файл из галереи.
Шаг 6. Оформите визуал
Шаг 7. Опубликуйте клип
После введения всех настроек, нажмите Опубликовать.
Готово! Ваше видео теперь есть в TikTok.
Как добавить свою песню напрямую с телефона
В новом обновлении TikTok добавить свою музыку напрямую с телефона возможно не со всех Андроид или iPhone. Но все же вы можете попробовать этот метод.
Шаг 1. Зайдите в приложение на телефоне и авторизуйтесь в своем профиле.
Шаг 2. Создайте новый файл. Для этого нажмите иконку Плюс внизу экрана.
Шаг 3. Снимите ролик, зажав красный круг по центру экрана. Нажмите Добавление музыки.
Шаг 4. В новом окне выберите Звуки. Найдите нужный трек, наложите его на видео, сохраните.
Шаг 5. Оформите клип, пропишите хештеги и опубликуйте его.