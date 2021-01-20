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Как зарегистрироваться в Instagram
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Как зарегистрироваться в Instagram

Как зарегистрироваться в Instagram

Instagram – это полноценная социальная сеть, которая изначально несла в себе исключительно развлекательный характер. Основной целью пользователей было размещать свои фотографии, общаться с друзьями и следить за обновлениями своих знакомых. Впоследствии Instagram стали использовать не только для общения, но и для продвижения и рекламы различных товаров. Возникает вопрос: как зарегистрироваться в Instagram?

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет легко и быстро зарегистрироваться в Instagram с помощью вашего телефона.

Крок 1. Завантажте додаток на ваш пристрій

Для створення акаунту необхідно встановити додаток Instagram на ваш телефон. Для цього необхідно зайти в App Store або Google Pay та встановити додаток на телефон, а потім відкрити його.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Крок 2. Створіть обліковий запис та оберіть спосіб реєстрації

Для цього необхідно натиснути на помітку Зареєструватися.

Далі необхідно відкрити програму і вибрати зручний для вас спосіб реєстрації. Додаток пропонує два способи за допомогою номера телефону або email, або ж увійти за допомогою Facebook.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Крок 3. Зареєструватися за допомогою номера телефону або електронної пошти

Для наступного кроку необхідно додати свій номер телефону або адресу електронної пошти, а також своє ім’я та прізвище.

Також необхідно вигадати та додати ваш логін і пароль, якими ви будете користуватися у майбутньому.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Крок 4. Вкажіть вашу дату народження

Додаток запитає дату вашого народження. Вам необхідно вказати число, місяць та рік вашого народження.  Після цього ви перейдете до наступного кроку реєстрації.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Крок 5. Пройдіть авторизацію користувача

Для того, щоб додаток прив’язав створений аккаунт до вашого номера телефону, який ви вказали під час реєстрації, на ваш на ваш пристрій прийде шестизначний код, який необхідно ввести в зазначеному нижче рядку.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Крок 6. Використовуйте створений аккаунт

Після того, як ви виконаєте всі дії, ви успішно виконаєте реєстрацію в Instagram. Надалі вам буде необхідно оформити профіль та користуватися соцмережею.

Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

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