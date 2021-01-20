Як зареєструватися в Instagram — ІНСТРУКЦІЯ

Instagram – это полноценная социальная сеть, которая изначально несла в себе исключительно развлекательный характер. Основной целью пользователей было размещать свои фотографии, общаться с друзьями и следить за обновлениями своих знакомых. Впоследствии Instagram стали использовать не только для общения, но и для продвижения и рекламы различных товаров. Возникает вопрос: как зарегистрироваться в Instagram?

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет легко и быстро зарегистрироваться в Instagram с помощью вашего телефона.