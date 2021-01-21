Как большие пандемии изменили мир — история

Уже не первый раз человечество сталкивается с пандемией и ищет путь к победе над заболеваниями.

Так, за последние два тысячелетия население планеты пережило три масштабные пандемии — чуму, холеру и испанку. В 2020 году мы столкнулись с новой болезнью — Covid-19, которая до сих пор нещадно каждый день уносит жизни тысяч людей.

Каждая из пандемий принесла хаос, разруху, страдания, потери, но в конце концов — стимулировала прогресс.

Факты ICTV подготовили материал о том, как изменился мир после больших пандемий.

“Черная смерть” — 75-200 млн погибших

Пандемия чумы или, как называли ее в народе, “черной смерти” состоялась в 1347-1353 годах. Именно она считается переломным моментом в истории средневековой Европы. Хотя до нее мир уже столкнулся с Юстиниановой чумой, которая унесла на континентах миллионы жизней.

Пандемия чумы распространилась по Европе, Африке и Азии. Вероятно, она зародилась в Азии. По одной из версий, чуму распространяли через Евразию по торговым путям грызуны, в шерсти которых были паразиты, носители чумной палочки.

Последствия

“Черная смерть” имела значительные демографические, социальные, культурные и религиозные последствия. Огромные социально-демографические потери привели к падению экономики, производства.

Существенным следствием стало то, что в Западной Европе (Франции, Англии, Германии) неформально, без какого-либо указа, исчезло крепостное право, то есть прикрепление человека к земле. К тому же, плата за работу стала выше и денег хватало не только для выживание.

Многие люди смогли позволить себе товары класса “люкс”. Их производили в городах, количество которых начало расти. Ускорился оборот денег, а вместе с ним и объем налогов.

После этой пандемии люди начали осознавать ценность жизни. Здесь берет свое начало гуманизм, который стал определяющим компонентом Ренессанса как исторической и культурной эпохи.

Холера — 1 млн погибших

В XIX веке мир еще не оправился от частных эпидемий чумы, как у людей появился новый враг — холера. В 1817 году болезнь появилась в Индии. А причиной распространения холеры было отсутствие очистки воды, канализации в крупных городах и уровень гигиены того времени.

Источник холеры обнаружил британский врач Джон Сноу. Он идентифицировал загрязненную воду как средство передачи болезни.

Последствия

Пандемия холеры подчеркнула важность гигиены, что очень важно в наше время. Болезнь продемонстрировала, насколько важно следить за санитарными условиями, ведь она может передаваться через загрязненную пищу или воду. Фактически, пандемия холеры продолжается до сих пор. По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает до 95 тыс. человек.

Испанка — 20-50 млн погибших

Пандемию испанского гриппа (вирус A/H1N1) в 1918-1920 годах часто называют наиболее смертельной пандемией в истории человечества. В результате пандемии заразилась более трети населения мира. От болезни умирали молодые люди, она была менее опасной для детей и пожилых людей.

Ученым так и не удалось установить, где именно началась эпидемия. А “испанкой” эта разновидность гриппа назвали потому, что испанское правительство первым публично объявило о пандемии в мае 1918 года.

Последствия

Людям пришлось глобально переосмыслить подход к охране здоровья. В ХХ веке врачи вели частную практику и лечили элиту, ведь знали, что им заплатят за работу. В то же время низшие классы не могли попасть на прием к врачу.

В 1920-х годах страны сделали медицину доступной для всех слоев населения. А в 1919 году в Вене появилось первое международное бюро по борьбе с эпидемиями, которое стало предшественником ВОЗ.

Covid-19 — 2 млн погибших (данные ВОЗ)

В конце 2019 году в китайском Ухане зафиксировали неизвестный коронавирус SARS-CoV-2. Впоследствии им были поражены более 200 стран и территорий.

По состоянию на 21 января в мире зафиксировали 95,3 млн случаев заболеваний. Ряд компаний изобрели вакцины от болезни и 49 стран проводят массовые прививки, чтобы остановить распространение коронавируса.

В ВОЗ предупреждают, что дальше будет сложнее, ведь смертность от коронавируса может превысить 100 тыс. в неделю. Кроме того, не все страны имеют доступ к вакцине, что затрудняет формирование коллективного иммунитета.

Ситуацию также усложняет появление новых мутировавших штаммов вируса, которые впервые обнаружили в Великобритании и Южной Африке. Ученые предупреждают, что произведенная вакцина может быть неэффективной в борьбе с новыми видами, поэтому ее нужно дорабатывать.

Последствия

Мир массово перешел в дистанционный режим. Вместо привычной работы в офисе — теперь домашние стены, которые кому-то дали свободу, а кому-то создали новые психологические проблемы из-за нехватки живого общения.

Сфере образования также пришлось приспосабливаться к новым условиям. Так, более чем в 160 странах мира 1,5 млрд школьников и студентов прекратили обучение или перешли на дистанционную форму.

Во время пандемии стало меньше работы, а количество бедных в мире начало расти. В Украине, к примеру, по статистике, не работает каждый десятый. К тому же, туризм и путешествия отошли на второй план, ведь с распространением вируса страны закрыли границы и ввели ряд ограничений — стало популярным слово локдаун.

Covid-19 стал сильным толчком для развития цифровой торговли, телемедицины и автоматизации. Также на новый уровень вышла медицина. Примером служит разработка вакцин и новых технологий обследования.