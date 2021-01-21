21 января — День ангела Ярослава.

Это имя имеет славянские корни. По одной из версий, оно происходит от словосочетания яркий славой, по другой — связано со славянским божеством Ярилом, который отвечал за плодородие.

Читайте Церковный календарь на январь 2021

Имя Ярослав очень популярно в Украине, родители часто называют так своих сыновей. Обладатели имени с детства очень харизматичны, всегда добиваются целей. Им интересно узнавать что-то новое и развиваться в различных сферах.

В именины Ярослава Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравления с Днем ангела Ярослава в картинках

Поздравления с Днем ангела Ярослава в СМС

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Ярослав, тебя сегодня

Поздравляют все друзья.

Пусть ни одна из встреч веселых

Не проходит без тебя.

***

Ярослав, с любовью поздравляю!

Пусть на сердце счастье расцветет,

И здоровья крепкого желаю.

И во всем пускай тебе везет.

***

Яркий, светлый, чистый день,

С ним тебя я поздравляю.

Пусть он будет без проблем,

Ярослав, счастья я тебе желаю.

Календарь церковных праздников на 2021 год

В 2021 году украинцы традиционно будут отмечать ряд церковных дат.

Самый значимый праздник — Пасха, который в этом году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.