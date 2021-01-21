21 января — День ангела Ярослава.
Это имя имеет славянские корни. По одной из версий, оно происходит от словосочетания яркий славой, по другой — связано со славянским божеством Ярилом, который отвечал за плодородие.
Имя Ярослав очень популярно в Украине, родители часто называют так своих сыновей. Обладатели имени с детства очень харизматичны, всегда добиваются целей. Им интересно узнавать что-то новое и развиваться в различных сферах.
В именины Ярослава Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.
Поздравления с Днем ангела Ярослава в картинках
Поздравления с Днем ангела Ярослава в СМС
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Ярослав, тебя сегодня
Поздравляют все друзья.
Пусть ни одна из встреч веселых
Не проходит без тебя.
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Ярослав, с любовью поздравляю!
Пусть на сердце счастье расцветет,
И здоровья крепкого желаю.
И во всем пускай тебе везет.
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Яркий, светлый, чистый день,
С ним тебя я поздравляю.
Пусть он будет без проблем,
Ярослав, счастья я тебе желаю.
Календарь церковных праздников на 2021 год
В 2021 году украинцы традиционно будут отмечать ряд церковных дат.
Самый значимый праздник — Пасха, который в этом году выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.