22 января в Украине отмечают День соборности. Праздник посвящен дате подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в одно государство в 1919 году.
Согласно церковному календарю, верующие чтят память святителя Филиппа Московского. Митрополит жил во времена Ивана Грозного. Филипп обличал опричнину, за что его и отправили в ссылку, а затем убили.
Именины: Евстрат, Петр, Филипп.
Народные приметы на 22 января:
- Если день будет ясным, то стоит ждать хорошего урожая.
- Рожденные в этот день хорошие миротворцы.
Что нельзя делать 22 января:
- Не стоит пришивать пуговицы.
- Запрещено ругаться и ссориться.
- Также сегодня лучше провести день с пользой и не лениться.
Календарь праздников на февраль
В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.
Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.