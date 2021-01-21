22 января в Украине отмечают День соборности. Праздник посвящен дате подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в одно государство в 1919 году.

Согласно церковному календарю, верующие чтят память святителя Филиппа Московского. Митрополит жил во времена Ивана Грозного. Филипп обличал опричнину, за что его и отправили в ссылку, а затем убили.

Именины: Евстрат, Петр, Филипп.

Народные приметы на 22 января:

Если день будет ясным, то стоит ждать хорошего урожая.

Рожденные в этот день хорошие миротворцы.

Что нельзя делать 22 января:

Не стоит пришивать пуговицы.

Запрещено ругаться и ссориться.

Также сегодня лучше провести день с пользой и не лениться.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.