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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День соборности Украины: какой праздник сегодня, 22 января

22 января в Украине отмечают День соборности. Праздник посвящен дате подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в одно государство в 1919 году.

День соборности Украины: какой праздник сегодня, 22 января

Согласно церковному календарю, верующие чтят память святителя Филиппа Московского. Митрополит жил во времена Ивана Грозного. Филипп обличал опричнину, за что его и отправили в ссылку, а затем убили.

Именины: Евстрат, Петр, Филипп.

Народные приметы на 22 января:

  • Если день будет ясным, то стоит ждать хорошего урожая.
  • Рожденные в этот день хорошие миротворцы.

Что нельзя делать 22 января:

  • Не стоит пришивать пуговицы.
  • Запрещено ругаться и ссориться.
  • Также сегодня лучше провести день с пользой и не лениться.
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Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

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