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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Облачно и без осадков: погода в Украине на 21 января (КАРТА)

Погода в Украине 21 января будет морозной и с осадками в некоторых регионах.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать + 5° днем и до -3° ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от 0° до +6° днем, а ночью — до -9°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -10° днем, а минимальная температура ночью опустится до -24°. Снег ожидается в Сумах и Харькове.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -12° днем, а ночью температура опустится до до -2°.

В Киеве 21 января будет морозно, днем ожидается до -1 °, ночью столбики термометров покажут -9°.

Облачно и без осадков: погода в Украине на 21 января (КАРТА)

Какой будет погода в феврале 2021

Синоптики прогнозируют, что погода в феврале 2021 года будет достаточно снежной. А вот морозы ожидаются меньше, чем в январе.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.

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