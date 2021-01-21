Джо Байден стал первым президентом США, который заикается. Но он не стесняется, а наоборот считает эту особенность символом борьбы и своего решительного характера. Этим новоизбранный президент США вдохновляет многих.

— Я так многому научился преодолевая заикание. Это дало мне понять, что каждый из нас борется с какими-то трудностями, а иногда пытается даже скрыть это, — заявил Джо во время одного из своих выступлений.

Мы решили вспомнить, кто из известных людей живет с такой же проблемой.

Продюсер BBC Фелисити Бейкер не может произнести своего имени. Она никому не рассказывала о своем заикании, большинство коллег даже не догадывается. За 10 лет женщина научилась сотням методов, которые помогают ей скрыть заикание. Она не любит говорить по телефону и избегает немало слов.

Бывший министр Британского правительства Эд Боллз в 41 год осознал, что заикается.

— Мне было трудно читать слова, которые писали для меня другие. Я заикался, а у меня за спиной кто-то из коллег лейбористов вслух сказал: он Министр, а не может из себя и двух слов вытянуть, — вспоминает экс-министр.

Когда ему предложили рассказать о своей проблеме, Боллз наотрез отказался, потому что опасался, что люди воспримут это за его поражение как министра.

Мальчик Шелби испытывает подобные трудности с раннего детства. Мало кто из сверсников может дослушать речь Шелби до конца. Виной тому заикание и медленное воспроизведение речи. Подобная реакция людей возмущает и огорчает мальчика, ведь он не виноват в том, что не может быстро произносить некоторые слова еще с того времени, когда научился говорить. Таким, как Шелби, открытость Байдена в вопросе этого дефекта речи, его достижения и борьба, несмотря на трудности, добавляет веры в себя и упорства.

Источник: BBC