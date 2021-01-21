Каждый третий абитуриент воспользовался образовательной онлайн-платформой iLearn

В условиях карантина эффективные инструменты онлайн-обучения набирают все больше популярности. Так, количество пользователей образовательной онлайн-платформы для подготовки к ВНО iLearn достигло отметки в более 113 тысяч, что втрое больше, чем в начале 2020-го года.

Основатель платформы iLearn и общественный союз Освитория считают это значительным достижением на пути к тому, чтобы сделать качественное образование доступным как можно большему количеству детей.

Главная задача бесплатной платформы iLearn — качественная подготовка учащихся к ВНО, которая облегчит им доступ к высшему образованию и заложит основу будущей успешной карьеры, независимо от места проживания, учебного заведения или социального статуса. В частности, среди пользователей платформы есть дети, которые учатся в интернатах или проживают на временно оккупированных территориях.

iLearn — это геймифицированая платформа с качественным контентом и собственными персонажами, а также виртуальной валютой и множеством фишек, которые интересны подросткам. К созданию курсов на iLearn Освитория приобщила профессиональных школьных педагогов, имеющих опыт в онлайн-обучении.

-Преимущества iLearn — это интерактивность, геймификация и инновационные методики обучения, например microlearning. Курсы и уроки созданы с глубоким пониманием современных подростков, и поэтому они охотно и результативно учатся, — объясняет руководитель Освитории Зоя Литвин.

Сейчас на iLearn есть курсы и тесты по подготовке к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, английского языка, математики и биологии. В течение учебного года на платформе 4 раза в неделю проводятся бесплатные вебинары по основным предметам.

Важную роль в расширении возможностей платформы играет поддержка стратегического партнера – компании Кока-Кола Бевериджиз Украина, которая сотрудничает с ГС Освитория с 2015 года. При поддержке компании стало возможным ввести геймификацию платформы, записать новые онлайн-курсы и проводить вебинары.

— Уже шестой год подряд наша компания прилагает системные усилия для создания новых возможностей для молодых украинцев. Тот факт, что более 100 тысяч учеников уже воспользовались возможностями iLearn, говорит сам за себя: формат онлайн-образования приобретает популярность, а Кока-Кола вместе с Освиторией делает все возможное, чтобы наша молодежь была успешной и могла реализовать свои способности в Украине, — заявил Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Кока-Кола Бевериджиз Украина.

В планах развития платформы — разработка нового сервиса Тренажер ВНО, где ученики смогут проверять свой уровень подготовки в максимально приближенных условиях к независимому оцениванию, а также новый курс по географии, ведь этот предмет является одним из самых популярных среди абитуриентов при составлении ВНО.

Кроме того, чтобы помочь будущим абитуриентам в подготовке к основной сессии ВНО-2021, Украинский центр оценивания качества образования и ГС Освитория при поддержке МФ Возрождение сделают официальные видеоразъяснение задач к пробному ВНО 2021, которые будут доступны с 11 апреля.

Чтобы воспользоваться платформой и всеми ее возможностями, достаточно зарегистрироваться на https://ilearn.org.ua.

Онлайн-курсы также можно посмотреть на YouTube-канале iLearn.

Про ГС Освитория

Освитория — это неприбыльный общественная союз, который развивает образование в Украине путем предоставления доступа к качественному образованию детям, создает инновационные учебные заведения, занимается развитием учителей и реформированием образовательной отрасли. Организация является основателем Новопечерской школы, национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine и медиа об образовании и воспитании Освитория СМИ.

Про Кока-Кола Бевериджиз Украина

ИП Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед — лидер украинского рынка безалкогольных напитков, входит в Coca-Cola HBC Group, ведущего ботлера продукции The Coca-Cola Company с объемом продаж более 2 миллиардов условных упаковок продукции.

Компания работает в 28 странах мира и обслуживает примерно 595 млн потребителей. Coca-Cola HBC предлагает широкий выбор безалкогольных напитков в разных категориях: сладкие газированные напитки, соки, вода, спортивные и энергетические напитки, чай и кофе.

Компания придерживается принципов устойчивого развития с целью создания ценностей для своего бизнеса и для общества.

Эта политика предусматривает удовлетворение потребностей потребителей в выборе безалкогольных напитков, поощрение открытых рабочих отношений, ведение бизнеса в условиях бережного отношения к окружающей среде и осуществление весомых вкладов в социально-экономическое развитие местных общин.

Для получения более подробной информации, посетите сайт — https://ua.coca-colahellenic.com/ua/.

За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Нижник Менеджер по коммуникациям ИП Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед, тел. +38 (044) 490-07-07, +38 (063) 73 42 992.

