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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Международный день объятий: какой праздник 21 января

Сегодня, 21 января, верующие чтят память преподобного Григория, чудотворца Печерского, а в мире отмечают Международный день объятий.

За религиозным календарем сегодня 21 января верующие чтят память преподобного Григория, чудотворца Печерского. Он был православным святым, монахом Киево-Печерского монастыря. Преподобный.

В четверг, 21 января, именины отмечают владельцы таких имен: Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава, а также Агнес.

Народные приметы на 21 января:

  • Если на Емельяна ветер дует с юга, значит, летом будет много гроз. Северный ветер приведет к холодных дней. Безветренная погода — лето будет теплым и ясным;
  • Какой будет погода 21 января — таким и будет август.
  • Снегопады — к дождям, а солнечная погода означает, что летом будет жарким; Е
  • сли на небе много звезд, а луна — яркая, то жди морозных дней вскоре;
  • Если собака 21 января спит во дворе, свернувшись в клубок, то не за горами холода;
  • Если окна в доме запотели — жди оттепели; Сильные холода 21 января — потеплеет скоро;
  • Если парень планирует вступить в брак не по любви ближайшее время, ему следует в этот день сильно напиться, чтобы потом лучше ладить с женой, которая ему мила.

Что нельзя делать 21 января:

  • Злоупотреблять алкоголем и переедать;
  • Ссориться с родными и близкими;
  • Выходить из дома после захода солнца;
  • Лениться и целый день отлеживаться на кровати.

Хотя второй месяц зимы уже скоро подходит к концу, все же в календаре праздников на январь 2021 еще есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Посмотреть их можно в нашем материале.

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